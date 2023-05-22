Мобильный пункт будет работать всю неделю, с 22 по 26 мая. Сегодня, в первый день открытия, пункт приема разместят у парка культуры и отдыха им. 30 лет ВЛКСМ, в сквере, разделяющем улицу Б. Хмельницкого.



23 мая мобильный пункт расположится на улице 70 лет Октября, 19, а 24 мая — у ДК «им. Малунцева» (проспект Мира, 58). 25 мая пункт можно будет найти по адресу проспект Карла Маркса, 24, а 26 мая он будет работать по адресу улица Лобкова, 3В.



Для получения дополнительной информации по поступлению на военную службу по контракту можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора по адресу — Омск, 3-я Островская, д. 3а. Также работает «горячая линия» по телефону 122.