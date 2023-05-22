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Мобильный пункт приема на военную службу по контракту снова открылся в Омске

22 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
иллюстрация
Министерство обороны России объявило о новом запуске мобильного пункта приема на военную службу по контракту на текущей неделе в Омске.

Мобильный пункт будет работать всю неделю, с 22 по 26 мая. Сегодня, в первый день открытия, пункт приема разместят у парка культуры и отдыха им. 30 лет ВЛКСМ, в сквере, разделяющем улицу Б. Хмельницкого.

23 мая мобильный пункт расположится на улице 70 лет Октября, 19, а 24 мая — у ДК «им. Малунцева» (проспект Мира, 58). 25 мая пункт можно будет найти по адресу проспект Карла Маркса, 24, а 26 мая он будет работать по адресу улица Лобкова, 3В.

Для получения дополнительной информации по поступлению на военную службу по контракту можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора по адресу — Омск, 3-я Островская, д. 3а. Также работает «горячая линия» по телефону 122.

Ранее пункты приема уже работали в Нефтяниках, у Амурского рынка и у «Континента».

В Омске на выходных будет работать мобильный пункт приема на военную службу
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#Ольга Акамова#Мобильный пункт#Служба по контракту#Общество#Новости#Омская область
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