Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор

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В Омском облсуде пересмотрели приговор двум подросткам, которых ранее признали виновными в убийстве двух взрослых и ребенка в поселке Юрьевка Павлоградского района. Об этом Городу55 сообщили в суде.
Напомним, в марте 2023 года 15-летнюю девушку и ее 18-летнего осудили в Павлоградском районном суде. Парню назначили 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а его девушке — 6,5 лет воспитательной колонии. Изначально прокурор запросил для парня наказание в виде 9 лет 11 месяцев колонии общего режима, а для девушки — 9,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.
По закону несовершеннолетним не может быть назначено наказание, которые превышает 10 лет лишения свободы, потому наказание может выглядеть достаточно «мягким».
Спустя несколько дней после вынесения приговора прокуратура оспорила в апелляционном порядке приговор подросткам за совершение тройного убийства. Участвующий в деле гособвинитель принял решение об оспаривании, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного наказания обоим осужденным.
Однако в Омском областном суде приговор наоборот смягчили, исключив из дела несколько статей.
«Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда приговор изменила, исключив квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору». Кроме того, действия осужденной переквалифицированы на ч. 4, 5 ст. 33 п.п. «а, в» ч. 2 ст.105 УК РФ, со снижением наказания на 2 месяца. Также осужденному молодому человеку в связи с исключением квалифицирующего признака наказания снижено до шести лет шести месяцев», — объяснили в суде.
Подробную историю происходившего в Юрьевке в день трагедии можно узнать в материале ниже.