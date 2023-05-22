Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор

Напомним, в марте 2023 года 15-летнюю девушку и ее 18-летнего осудили в Павлоградском районном суде. Парню назначили 6 лет и 7 месяцев колонии общего режима, а его девушке — 6,5 лет воспитательной колонии. Изначально прокурор запросил для парня наказание в виде 9 лет 11 месяцев колонии общего режима, а для девушки — 9,5 лет лишения свободы в воспитательной колонии.