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Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года

22 мая 2023, 04:35
Фото: 1MI
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В Омске одобрили проекты строительства двух проблемных многоэтажек с 412 дольщиками

Права застройщика на оба дома сейчас находятся у некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области».

Некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Омской области» собирается до конца года достроить два проблемных многоэтажных дома. Один из них находится в Кировском округе на улице Перелета, другой — в Октябрьском округе на улице Кирова.

Городу55 стало известно, что 18 мая региональный фонд получил положительное заключение госэкспертизы в части достоверности определения сметной стоимости завершения строительства долгостроя по улице Перелета в ЖК «Весна».

Документацией для регионального фонда занимался «Проектный институт „Горпроект“ (учредитель — Владимир Волков, гендиректор — Андрей Бобровников).

Земельный участок, где строят дом на ПерелетаЗемельный участок, где строят дом на Перелета
Земельный участок, где строят дом на Перелета
Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

16-этажный дом на 185 квартир на земельном участке с кадастровым номером 55:36:0110101:22857 начали возводить еще в 2014 году. Застройщиком было общество с ограниченной ответственностью «Красноярская промышленная компания», учредителем которой был Иван Притыкин. Банкротом фирму объявили в декабре 2020 года.

В июне прошлого года права на землю и объект незавершенного строительства перешли к региональному фонду. В настоящий момент строительная готовность проблемной многоэтажки оценивается в 20%. Своих квартир в высотке на Перелета дожидаются 167 дольщиков.

«Размещение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ планируется после согласования изменения стоимости строительства Правлением ППК „Фонд развития территорий“, — говорится на сайте регионального фонда.

Завершить строительство долгостроя и ввести дом в эксплуатацию планируют в декабре 2023 года.

Еще один проблемный дом находится в Октябрьском округе — на улице Кирова, 2 (строительный адрес). Положительное заключение госэкспертизы на определение достоверности сметной стоимости завершения строительства региональный фонд получил 19 мая 2023 года. Подготовкой документации занималось ООО «Бюро диагностики строительных конструкций» (учредитель и гендиректор — Никита Беляев).

Строительство 16-этажного дома на 270 квартир на земельном участке с кадастровым номером 55:36:0120307:0019630 должно было завершиться еще осенью 2020 года. Однако застройщик — ООО «Инвестиционно-строительная компания „ДомСтройОмск“, зарегистрированное в Крыму, — не смог завершить строительство. В итоге фирму, которой владел Дмитрий Передельский, в июне 2021 года признали банкротом.

Земля, где строят многоэтажный дом на КироваЗемля, где строят многоэтажный дом на Кирова
Земля, где строят многоэтажный дом на Кирова
Фото: Скриншот с сайта Публичной кадастровой карты Омской области

Права на земельный участок и недостроенный дом региональный фонд получил в октябре прошлого года. После получения положительного заключения и согласования изменения стоимости строительства в планах у фонда теперь найти подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ.

Строительная готовность многоэтажки на Кирова в настоящий момент составляет 90%. Квартир дожидаются 245 дольщиков, но ориентировочно введут высотку в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

Напомним, что ранее Город55 рассказывал о еще одном долгострое, права на который сейчас также находятся у регионального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Речь идет о 18-этажном здании на 70 лет Октября, строить которое начали в 2005 году.

В Омске одобрили проект строительства проблемного долгостроя по улице 70 лет Октября
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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Долгострой#Дольщики#Проект#Экспертиза#Застройщик#Город#Общество#Новости#Омск
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