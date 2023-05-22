Квартир дожидаются 412 дольщиков. Два омских долгостроя сдадут до конца 2023 года

Строительство 16-этажного дома на 270 квартир на земельном участке с кадастровым номером 55:36:0120307:0019630 должно было завершиться еще осенью 2020 года. Однако застройщик — ООО «Инвестиционно-строительная компания „ДомСтройОмск“, зарегистрированное в Крыму, — не смог завершить строительство. В итоге фирму, которой владел Дмитрий Передельский, в июне 2021 года признали банкротом.