Крупный производитель алкоголя в России налаживает экспорт водки через канал Сербии

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Стало известно о новом способе поставки российского алкоголя в зарубежные страны с учетом введенных санкций. Алкогольная сибирская группа (АСГ), владеющая крупными брендами такими как «Белая березка», «Сиббитетер», «Пять озер», открыла в Сербии ASG Global Balkans. С помощью этой компании представители АСГ находят экспорт-менеджера, делая акцент на рынки Израиля, Турции и Латинской Америки.
Зарегистрированные на ASG Global Balkans бренды, по словам АСГ, имеют большой потенциал, так что их будут раскручивать на международных рынках. Об этом в разговоре с «Ъ» рассказали представители алкогольной сибирской группы. Они отметили, что есть проблемы с поставками даже в дружественные страны. Этот вопрос тоже будет решаться в ближайшее время. К слову, созданная в Сербии компания АСГ также теперь владеет водочными брендами Gastronom и Remeslo, брендом джина Broom и виски Bargest.
Спрос за границей на русскую водку есть, однако по итогам первого квартала этого года экспорт крепкого спиртного из России в пересчете на чистый спирт уменьшился на 77%. Помочь ситуации могут создаваемые в странах СНГ, Дубае, Сербии компании. Это подтверждает партнер коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. Этот способ выхода из кризиса позволяет в первую очередь настроить систему оплаты и доставки товара. Например, таким образом можно в рублях проводить расчеты.
Кто-то же продал права на выпуск крепкого алкоголя представителям зарубежного бизнеса. Так поступила Beluga Group. Компания предоставила Noblewood Group право выпускать водку, а также штаб-квартиру в Черногории.
А компания Ladoga, владеющая брендами «Царская», Barrister смогла найти стратегического партнера. Европейцы согласились разливать и продавать продукцию под ее брендами, рассказал президент компании Вениамин Грабар. Ladoga развивает свой бизнес в Иордании, Израиле, Монголии и Белоруссии, но планирует также выйти и на рынки Азии, Африки, Южной Америки.
По наблюдениям руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, экспорт приносит неплохую выручку, но внимание производителей стоит все же сейчас обратить на внутренний рынок.