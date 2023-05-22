Крупный производитель алкоголя в России налаживает экспорт водки через канал Сербии

Зарегистрированные на ASG Global Balkans бренды, по словам АСГ, имеют большой потенциал, так что их будут раскручивать на международных рынках. Об этом в разговоре с «Ъ» рассказали представители алкогольной сибирской группы. Они отметили, что есть проблемы с поставками даже в дружественные страны. Этот вопрос тоже будет решаться в ближайшее время. К слову, созданная в Сербии компания АСГ также теперь владеет водочными брендами Gastronom и Remeslo, брендом джина Broom и виски Bargest.