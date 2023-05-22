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Крупный производитель алкоголя в России налаживает экспорт водки через канал Сербии

22 мая 2023, 12:11
Фото: Город55
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Бизнес-структура на Балканах пока еще устраивается, но это неплохой канал экспорта крепких напитков.

Стало известно о новом способе поставки российского алкоголя в зарубежные страны с учетом введенных санкций. Алкогольная сибирская группа (АСГ), владеющая крупными брендами такими как «Белая березка», «Сиббитетер», «Пять озер», открыла в Сербии ASG Global Balkans. С помощью этой компании представители АСГ находят экспорт-менеджера, делая акцент на рынки Израиля, Турции и Латинской Америки.

Зарегистрированные на ASG Global Balkans бренды, по словам АСГ, имеют большой потенциал, так что их будут раскручивать на международных рынках. Об этом в разговоре с «Ъ» рассказали представители алкогольной сибирской группы. Они отметили, что есть проблемы с поставками даже в дружественные страны. Этот вопрос тоже будет решаться в ближайшее время. К слову, созданная в Сербии компания АСГ также теперь владеет водочными брендами Gastronom и Remeslo, брендом джина Broom и виски Bargest.

Спрос за границей на русскую водку есть, однако по итогам первого квартала этого года экспорт крепкого спиртного из России в пересчете на чистый спирт уменьшился на 77%. Помочь ситуации могут создаваемые в странах СНГ, Дубае, Сербии компании. Это подтверждает партнер коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. Этот способ выхода из кризиса позволяет в первую очередь настроить систему оплаты и доставки товара. Например, таким образом можно в рублях проводить расчеты.

Кто-то же продал права на выпуск крепкого алкоголя представителям зарубежного бизнеса. Так поступила Beluga Group. Компания предоставила Noblewood Group право выпускать водку, а также штаб-квартиру в Черногории.

А компания Ladoga, владеющая брендами «Царская», Barrister смогла найти стратегического партнера. Европейцы согласились разливать и продавать продукцию под ее брендами, рассказал президент компании Вениамин Грабар. Ladoga развивает свой бизнес в Иордании, Израиле, Монголии и Белоруссии, но планирует также выйти и на рынки Азии, Африки, Южной Америки.

По наблюдениям руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, экспорт приносит неплохую выручку, но внимание производителей стоит все же сейчас обратить на внутренний рынок.

Продажи алкоголя в России выросли на 8,5% за первые три месяца 2023 года
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#Алина Ясинская#Водка#Алкоголь#Санкции#Бизнес#Экспорт#Экспорт алкоголя#Алкогольная сибирская группа#Экономика#Новости#Россия
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