Кредитный портфель малого бизнеса в Омске вырос на 40% за год

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В первые три месяца этого года портфель пассивов юридических лиц в Омском отделении «Сбербанка» вырос на 15% и превысил 25 млрд рублей. Наряду с этим, объем средств на счетах физических лиц вырос также на 15% и составил 124 млрд рублей. Все это говорит о том, что местные клиенты не утратили доверия к банковскому сектору, несмотря на вызовы прошлого года.
Показатели по кредитованию в Омске также растут. Кредитный портфель юридических лиц достиг 43 млрд рублей.
«Клиентская база малого и микробизнеса в Сбере превысила 30 тысяч юрлиц, рост составил 3% с начала года. При этом портфель кредитов сегмента „Малый и микро“ за год показал темп роста 140% и составил 10,5 млрд рублей. Существенную долю занимают кредиты, выданные в рамках различных мер господдержки. У нас аграрный регион, очень много субъектов малого бизнеса занимаются именно сельским хозяйством, поэтому в первую очередь это связано с программами Минсельхоза. В первом квартале 2023 года объем выдач субъектам ММБ составил 3,6 млрд рублей, из них 281 кредит выдан в рамках программ Минсельхоза и Минэкономразвития. При этом 60% заявок на кредитование поступили к нам онлайн. Мы очень активно движемся в сторону упрощения процессов для малого бизнеса», — рассказала 18 мая на встрече с журналистами управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк Наталья Корнева.
По ее словам, сейчас в банке существует более сотни сервисов, которыми предприниматели могут пользоваться, и онлайн-кредитование — самый популярный из них. Аналитики банка подсчитали, что в среднем предприниматель тратит от одной до пяти минут, чтобы оформить заем. И если в структуре заявок от представителей бизнеса доля электронных составляет 60%, то в случае с физическими лицами онлайн-кредиты оформляют уже в 90% случаев, в том числе и ипотечные. У физлиц прирост кредитного портфеля в первом квартале этого года составил 10%, общий объем кредитных средств, выданных омичам, превысил 108 млрд рублей. Из них 5,4 млрд рублей пришлись на две тысячи ипотечных кредитов.
Что касается клиентов-представителей малого бизнеса, то с начала года их количество в Сбере выросло на 3% и достигло 30,2 тысячи. В первом квартале этого года порядка 300 из них воспользовались сервисом регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.
«Сейчас государство смотрит в сторону развития малого и среднего предпринимательства, теперь все можно сделать онлайн: у нас есть бесплатный сервис по регистрации предпринимателей, партнерская программа. Можно не только зарегистрироваться, но и открыть расчетный счет и работать на приходные операции, не посещая офис банка. Еще в нашем фокусе — самозанятые. Для них у нас есть бесплатный сервис „Свое дело“, который позволяет оплачивать налоги, вести свою клиентскую базу, получать правовую поддержку и многое другое», — отметила Наталья Корнеева.
Напомним, банк традиционно выступает партнером премии «Предприниматель ГОроДА» и содействует развитию малого и среднего бизнеса в Омске. В частности, победителям предоставляется возможность обучаться в корпоративном университете Сбера.
Помимо этого, финансовая организация разделяет принципы социальной, экологической и управленческой ответственности в своей деятельности. В рамках ESG-стратегии Сбера в Омске высаживаются деревья и проводятся субботники, благотворительные эстафеты и конкурсы социальных роликов, реализуются проекты, направленные на обучение жителей финансовой грамотности и основам кибербезопасности.