Кредитный портфель малого бизнеса в Омске вырос на 40% за год

По ее словам, сейчас в банке существует более сотни сервисов, которыми предприниматели могут пользоваться, и онлайн-кредитование — самый популярный из них. Аналитики банка подсчитали, что в среднем предприниматель тратит от одной до пяти минут, чтобы оформить заем. И если в структуре заявок от представителей бизнеса доля электронных составляет 60%, то в случае с физическими лицами онлайн-кредиты оформляют уже в 90% случаев, в том числе и ипотечные. У физлиц прирост кредитного портфеля в первом квартале этого года составил 10%, общий объем кредитных средств, выданных омичам, превысил 108 млрд рублей. Из них 5,4 млрд рублей пришлись на две тысячи ипотечных кредитов.