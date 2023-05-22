Глобальная температура достигнет рекордных значений в 2025 или 2026 году

Смена фаз океанских течений связана с тепловым потоком между океаном и атмосферой. При Ла-Нинье большое количество тепла задерживается в океане, а при Эль-Ниньо оно высвобождается и направляется в атмосферу. Кокорин подчеркнул, что процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.