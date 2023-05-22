Глобальная температура достигнет рекордных значений в 2025 или 2026 году

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По словам эксперта, наиболее вероятными годами для достижения рекордных значений являются 2025 или 2026, но точная длительность этого периода зависит от смены фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо, которую сложно предсказать на данный момент.
Кокорин отметил, что влияние мощного извержения вулкана также может повлиять на глобальные температуры. При попадании пепла в стратосферу происходит антипарниковый эффект, приводящий к глобальному похолоданию, пишет 360.
Смена фаз океанских течений связана с тепловым потоком между океаном и атмосферой. При Ла-Нинье большое количество тепла задерживается в океане, а при Эль-Ниньо оно высвобождается и направляется в атмосферу. Кокорин подчеркнул, что процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.