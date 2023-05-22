Глава Омского района Долматов высадил новую аллею в Богословском поселении

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
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Updated Сегодня, 14:55
В субботу, 20 мая, глава Омского района Геннадий Долматов с рабочим визитом побывал в Богословском сельском поселении: объехал местные населенные пункты, пообщался с жителями, раздал поручения. В частности, руководитель района высказал замечания относительно благоустройства территории Богословского поселения в целом.
«Посмотрели благоустройство в самой Богословке, побывали в Ульяновке, в Травкино. Хочется сказать, что некоторые участки все-таки оставляют желать лучшего. Замечания необходимо устранять», - отметил глава Омского района.
Особое внимание чиновник уделил селу Новомосковка. Здесь Геннадий Долматов поучаствовал в высадке новой аллеи.
«Благоустройство места, где живешь и трудишься, обязанность каждого из нас. И не всегда результат можно увидеть мгновенно. Сегодня высадили деревья на въезде в село Новомосковка Богословского поселения. Через несколько лет здесь будет красивая зеленая аллея», - отметил чиновник.
В высадке саженцев также приняли участие местные жители, работники администраций поселения и района, предприниматели. С последними Геннадий Долматов пообщался отдельно. Речь шла о передаче дороги на баланс поселения.
«С предпринимателями договорились о передаче дороги в муниципальную собственность поселения и о том, чтобы перед этим собственник сделал благоустройство и привел ее в соответствие с градостроительной документацией», - рассказал глава муниципалитета.
Также он посетил сельский дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.
«Дал поручение в части клуба о подготовке сметной документации на работы по капитальному ремонту, который планируется провести в 2024-25 годах. ФАП абсолютно не ухожен, там требуется ремонт и благоустройство прилегающей территории, на что буду обращать внимание главврача нашей центральной районной больницы», - сказал Геннадий Долматов.
В понедельник, 22 мая, стало известно, что региональный минздрав отремонтирует ФАП в Новомосковке уже до конца этого года.