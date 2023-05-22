Фитнес-тренер поделилась секретом: как питаться, чтобы не набирать лишний вес

Медведева объяснила, что все продукты можно условно разделить на три категории: высококалорийные, продукты с высоким содержанием питательных веществ и калорийные продукты с высоким содержанием питательных веществ. Высококалорийная еда, по словам тренера, обладает большой калорийностью на маленький размер. Это означает, что ее сложно ограничить в количестве, и она не насыщает на долго, вызывая ощущение голода. Вторая категория, включающая в себя брокколи, цветную капусту, шпинат и другие продукты с низкой калорийностью, насыщает организм и позволяет есть больше. Третья категория, включающая орехи, масла, авокадо, красную рыбу и арахисовую пасту, является калорийной, но также богата полезными веществами.