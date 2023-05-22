Фитнес-тренер поделилась секретом: как питаться, чтобы не набирать лишний вес

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Медведева объяснила, что все продукты можно условно разделить на три категории: высококалорийные, продукты с высоким содержанием питательных веществ и калорийные продукты с высоким содержанием питательных веществ. Высококалорийная еда, по словам тренера, обладает большой калорийностью на маленький размер. Это означает, что ее сложно ограничить в количестве, и она не насыщает на долго, вызывая ощущение голода. Вторая категория, включающая в себя брокколи, цветную капусту, шпинат и другие продукты с низкой калорийностью, насыщает организм и позволяет есть больше. Третья категория, включающая орехи, масла, авокадо, красную рыбу и арахисовую пасту, является калорийной, но также богата полезными веществами.
Медведева подчеркнула, что ни одна из этих категорий не является плохой. Они просто содержат различное количество питательных веществ и калорий. Фитнес-тренер привела пример, чтобы показать важность сбалансированного рациона. Если рацион составляет 1500 калорий в день, то съедение 5 пончиков, каждый из которых содержит 300 калорий, оставляет мало места для других питательных продуктов. Такой рацион может привести к голоду и недостатку важных макроэлементов, что отразится на здоровье.
Однако, Медведева отметила, что даже питаясь только правильными и чистыми продуктами, можно набрать вес, если их употреблять в больших количествах. Например, обжаренный на кокосовом масле шпинат или сладкий картофель, приправленный арахисовой пастой, в сочетании с порцией говядины, могут быть калорийными. Медведева заключила, что это не делает арахисовую пасту или кокосовое масло плохими продуктами, просто некоторые продукты проще переедать, чем другие. Вывод состоит в том, что потолстеть можно от переедания в целом, независимо от категории продуктов.