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Published Сегодня, 10:22

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Updated Сегодня, 10:29

Экспертное мнение: Турция оказывается неспособной противостоять ударам Запада

22 мая 2023, 10:22
Может ли главный соперник Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу оказать влияние на отношения Турции с Россией, рассказал Яшар Ниязбаев, главред «МК-Турция» и автор телеграм-канала «Повестка дня Турции».

По его словам, Кылычдароглу выразил намерение улучшить отношения с Россией и придерживаться прагматического подхода во внешней политике, в рамках которого Турция не будет вести амбициозную внешнюю политику и вступать в различные конфликты, пишет Pravda.Ru.

Однако Ниязбаев отметил, что даже в настоящее время есть вопросы России, в которых Турция не может удерживать удар, такие как блокировка карт «Мир» и отказ от реэкспорта. Эти действия свидетельствуют о давлении на Турцию, которому она вынуждена поддаваться.

Относительно возможного присоединения Кылычдароглу к антироссийским санкциям, Ниязбаев выразил мнение, что это маловероятно, так как такие санкции больше навредят Турции, чем России. Он отметил, что Турция осознает, что ее сбалансированное положение между Западом и Востоком позволяет ей быть суверенной, если она не поддается провокациям одной из сторон.

Таким образом, возможное президентство Кылычдароглу может привести к улучшению отношений Турции с Россией и продолжению прагматической внешней политики, а присоединение к антироссийским санкциям не представляется вероятным в интересах Турции.

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