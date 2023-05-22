Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По его словам, Кылычдароглу выразил намерение улучшить отношения с Россией и придерживаться прагматического подхода во внешней политике, в рамках которого Турция не будет вести амбициозную внешнюю политику и вступать в различные конфликты, пишет Pravda.Ru.
Однако Ниязбаев отметил, что даже в настоящее время есть вопросы России, в которых Турция не может удерживать удар, такие как блокировка карт «Мир» и отказ от реэкспорта. Эти действия свидетельствуют о давлении на Турцию, которому она вынуждена поддаваться.
Относительно возможного присоединения Кылычдароглу к антироссийским санкциям, Ниязбаев выразил мнение, что это маловероятно, так как такие санкции больше навредят Турции, чем России. Он отметил, что Турция осознает, что ее сбалансированное положение между Западом и Востоком позволяет ей быть суверенной, если она не поддается провокациям одной из сторон.
Таким образом, возможное президентство Кылычдароглу может привести к улучшению отношений Турции с Россией и продолжению прагматической внешней политики, а присоединение к антироссийским санкциям не представляется вероятным в интересах Турции.