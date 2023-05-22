Экспертное мнение: Турция оказывается неспособной противостоять ударам Запада

Относительно возможного присоединения Кылычдароглу к антироссийским санкциям, Ниязбаев выразил мнение, что это маловероятно, так как такие санкции больше навредят Турции, чем России. Он отметил, что Турция осознает, что ее сбалансированное положение между Западом и Востоком позволяет ей быть суверенной, если она не поддается провокациям одной из сторон.