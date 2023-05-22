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«Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023

22 мая 2023, 10:01
Фото: ER.RU
Оно стартует в полночь по московскому времени 22 мая и завершится 28 мая.

«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию-2023. 21 мая ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» разделили на четыре части. Это сделано для того, чтобы обезопасить процедуру и сохранить тайну голосования.

Отметим, что хранить их будут:

  1. сенатор Александр Карелин;
  2. президенту ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский;
  3. замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов;
  4. первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Кроме того, блокчейн опубликуют на сайте PG.ER.RU, где корректность подсчета смогут проверить все желающие.

Фото: ER.RU

На сегодняшний день свыше 2 млн избирателей уже зарегистрировались в системе. А вот в новых регионах предварительное голосование пройдет в смешанной форме — онлайн и очно. Всему виной проблемы с интернетом. 

«Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, в административные центры — 5,5 человек на место. „Единая Россия“ создала для электронного предварительного голосования инфраструктуру из более чем 25 тысяч электронных счетных участков», — напомнил Сергей Перминов.
Фото: ER.RU

В «ЕР» уточнили, что есть еще один компонент системы безопасности — ключи шифрования. Их в свою очередь два: открытый и закрытый.

«Открытый ключ мы введем в систему, и она сможет принимать голоса избирателей. Этим ключом будет шифроваться каждый электронный бюллетень. А закрытый ключ прилюдно под видеозапись разделен и снова объединится для участников процедуры пересчета голосов только через неделю», — отметил Вячеслав Сатеев.

Напомним, что регистрация на сайте PG.ER.RU проходит до 26 мая.

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#Ксения Карагодина#Голосование#Единая Россия#Общество#Город#Происшествия#Выборы#Новости#Омск#Омская область
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