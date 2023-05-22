«Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование-2023

Posted Вчера, 10:01
Published Вчера, 10:01
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
«Единая Россия» дала старт электронному предварительному голосованию-2023. 21 мая ключ шифрования блокчейна предварительного голосования «Единой России» разделили на четыре части. Это сделано для того, чтобы обезопасить процедуру и сохранить тайну голосования.
Отметим, что хранить их будут:
Кроме того, блокчейн опубликуют на сайте PG.ER.RU, где корректность подсчета смогут проверить все желающие.
На сегодняшний день свыше 2 млн избирателей уже зарегистрировались в системе. А вот в новых регионах предварительное голосование пройдет в смешанной форме — онлайн и очно. Всему виной проблемы с интернетом.
«Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, в административные центры — 5,5 человек на место. „Единая Россия“ создала для электронного предварительного голосования инфраструктуру из более чем 25 тысяч электронных счетных участков», — напомнил Сергей Перминов.
В «ЕР» уточнили, что есть еще один компонент системы безопасности — ключи шифрования. Их в свою очередь два: открытый и закрытый.
«Открытый ключ мы введем в систему, и она сможет принимать голоса избирателей. Этим ключом будет шифроваться каждый электронный бюллетень. А закрытый ключ прилюдно под видеозапись разделен и снова объединится для участников процедуры пересчета голосов только через неделю», — отметил Вячеслав Сатеев.
Напомним, что регистрация на сайте PG.ER.RU проходит до 26 мая.