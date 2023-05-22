Диетолог предупредила о болезнях, при которых не рекомендуется употребление помидоров

По словам Мансуровой, помидоры содержат множество питательных веществ, таких как витамины А, группа В, С, Е, К, а также микроэлементы, включая бета-каротин, ликопин, глутатион, калий, кальций и магний. Все эти полезные компоненты, безусловно, способствуют улучшению работы пищеварительной системы и благоприятно влияют на организм, отметила диетолог.