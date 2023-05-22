Диетолог предупредила о болезнях, при которых не рекомендуется употребление помидоров

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Специалист отметила полезные свойства этого овоща, однако некоторые из его компонентов могут оказывать негативное воздействие на здоровье людей.
По словам Мансуровой, помидоры содержат множество питательных веществ, таких как витамины А, группа В, С, Е, К, а также микроэлементы, включая бета-каротин, ликопин, глутатион, калий, кальций и магний. Все эти полезные компоненты, безусловно, способствуют улучшению работы пищеварительной системы и благоприятно влияют на организм, отметила диетолог.
Однако нутрициолог сообщила, что людям, страдающим заболеваниями сосудов, не рекомендуется употреблять помидоры. Врач объяснила, что в этом овоще содержатся соланин и щавелевая кислота, которые могут негативно влиять на состояние костей и суставов. Мансурова предупредила, что избыточное потребление помидоров может ухудшить состояние здоровья пациентов. Об этом сообщает aif.ru.