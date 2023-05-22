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20-летний парень утонул при прыжке с моста в реку Курасан

22 мая 2023, 08:55
В результате трагического инцидента в поселке Петропавловский Верхнеуральского района погиб молодой местный житель. 20-летний парень находился на отдыхе в компании друзей, когда они решили провести прыжки с моста в реку Курасан.

Согласно информации, мост имел высоту около 10 метров. Однако, во время одного из прыжков один из молодых людей не смог вынырнуть на поверхность. Начался спасательный поиск, который включал поиски с берега, с моста и непосредственно в акватории, в соответствии с указаниями свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, пишет ФедералПресс.

Утонувшего удалось обнаружить всего в пяти метрах от берега. Работники спасательной службы подняли его на поверхность и передали полиции, а затем передали тело погибшего родственникам, чтобы провести необходимые процедуры и установить причину смерти.

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