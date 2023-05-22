20-летний парень утонул при прыжке с моста в реку Курасан

Согласно информации, мост имел высоту около 10 метров. Однако, во время одного из прыжков один из молодых людей не смог вынырнуть на поверхность. Начался спасательный поиск, который включал поиски с берега, с моста и непосредственно в акватории, в соответствии с указаниями свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, пишет ФедералПресс.