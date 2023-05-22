20-летний парень утонул при прыжке с моста в реку Курасан

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Согласно информации, мост имел высоту около 10 метров. Однако, во время одного из прыжков один из молодых людей не смог вынырнуть на поверхность. Начался спасательный поиск, который включал поиски с берега, с моста и непосредственно в акватории, в соответствии с указаниями свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, пишет ФедералПресс.
Утонувшего удалось обнаружить всего в пяти метрах от берега. Работники спасательной службы подняли его на поверхность и передали полиции, а затем передали тело погибшего родственникам, чтобы провести необходимые процедуры и установить причину смерти.