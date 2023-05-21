В Омске пять дорог отремонтируют почти за полмиллиарда рублей

Улицы 6-я Шинная и Маяковского обновят за 173 568 548 рублей, такова начальная цена контракта. Для дорог на Заозерной и Коммунальной отведено 166 386 455 рублей. А о ремонте 60 лет Победы, которая ведет к аэропорту мы говорили ранее, заложено 140 512 729 рублей. Итого: на омские дороги выделено 480 467 732 рубля.