Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Изображение материала

В Омске пять дорог отремонтируют почти за полмиллиарда рублей

21 мая 2023, 12:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Начался поиск подрядчиков.

Омское управление дорожного хозяйства и благоустройства объявило аукцион на поиск подрядчиков для ремонта дорог. Информация доступна на портале госзакупок.

Улицы 6-я Шинная и Маяковского обновят за 173 568 548 рублей, такова начальная цена контракта. Для дорог на Заозерной и Коммунальной отведено 166 386 455 рублей. А о ремонте 60 лет Победы, которая ведет к аэропорту мы говорили ранее, заложено 140 512 729 рублей. Итого: на омские дороги выделено 480 467 732 рубля.

Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска
Узнать подробнее

Подрядчикам предстоит обновить разметку и остановки, провести обновление дорожного полотна. Старт в один день — 1 апреля 2024 года. Завершить работы необходимо до 1 августа 2024 года. Победители аукциона станут известны 31 мая.

Напрасные надежды. Омичи раскритиковали ремонт одной из самых загруженных улиц
Узнать подробнее
#Ремонт#Ремонт дорог#Подрядчик#Аукцион#Город#Экономика#Новости#Омск
Подпишитесь
Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детей
Сегодня, 10:59
«Желают доминировать над человечеством». Омичи пожаловались на стаи крыс у дома
Сегодня, 06:41
Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска
Сегодня, 03:05
От -7 до +27 градусов. Погода в Омске совершит невероятный температурный скачок
Сегодня, 07:47
Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
Сегодня, 08:57
Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска
Сегодня, 05:10