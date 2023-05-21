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В Омске может появиться новая сеть АЗС

21 мая 2023, 11:07
Фото: 1MI
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Компания, которая купила участок в регионе, занимается торговлей топливом.

Оглашены результаты аукциона по продаже нефтебазы, некогда принадлежавшей ООО «Сибсельхозпродукт». Стоимость — 41,5 млн рублей. Новый собственник — столичное АО «Солид-товарные рынки».

Площадь нефтебазы превышает восемь тысяч квадратных метров. Объект находится на улице Лескова в Советском округе. В лот вошли еще более 120 наименований, сообщает «12 канал».

Московская фирма имеет свою сеть автозаправочных станций. Специализируется на торговле топливом. Официально об открытии точки в Омской области объявлено не было.

#Азс#Топливо#Бизнес#Новости#Омская область#Омск#Москва
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