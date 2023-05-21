В Омске может появиться новая сеть АЗС

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Оглашены результаты аукциона по продаже нефтебазы, некогда принадлежавшей ООО «Сибсельхозпродукт». Стоимость — 41,5 млн рублей. Новый собственник — столичное АО «Солид-товарные рынки».
Площадь нефтебазы превышает восемь тысяч квадратных метров. Объект находится на улице Лескова в Советском округе. В лот вошли еще более 120 наименований, сообщает «12 канал».
Московская фирма имеет свою сеть автозаправочных станций. Специализируется на торговле топливом. Официально об открытии точки в Омской области объявлено не было.