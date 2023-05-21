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В Омске ищут председателя Куйбышевского районного суда

21 мая 2023, 13:10
Фото: 1MI
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Заявки будут принимать до 26 июня.

Квалификационная коллегия судей Омской области опубликовала объявление об открытии вакантных должностей.

Сейчас идет поиск председателя Куйбышевского районного суда Омска. От претендентов ждут заявления и документы. Принести все необходимое нужно в здание Омского областного суда до 26 июня 2023 года.

Исполняющим обязанности председателя пока значится Ирина Носик, член уголовной коллегии суда.

Напомним, именно в этом суде проходили заседание об омском дендрологическом саде:

Слушали дело 4 часа. В Куйбышевском суде решили судьбу омского дендросада
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#Суд#Председатель суда#Новости#Омск#Омская область
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