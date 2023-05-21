В Омске ищут председателя Куйбышевского районного суда

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Квалификационная коллегия судей Омской области опубликовала объявление об открытии вакантных должностей.
Сейчас идет поиск председателя Куйбышевского районного суда Омска. От претендентов ждут заявления и документы. Принести все необходимое нужно в здание Омского областного суда до 26 июня 2023 года.
Исполняющим обязанности председателя пока значится Ирина Носик, член уголовной коллегии суда.
Напомним, именно в этом суде проходили заседание об омском дендрологическом саде: