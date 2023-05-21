В Крутинском районе вновь полыхает природный пожар

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Как стало известно Городу55, в Крутинском районе произошло очередное возгорание. Пламя охватило сухую траву недалеко от самой Крутинки, близ местного Бама, придорожного комплекса «Уют» и кладбища.
«Угрозы перехода огня на жилые строения нет», — сообщил нам источник, знакомый с ситуацией. Пострадавшие отсутствуют.
Сейчас на месте работают шесть сотрудников лесного хозяйства, задействовано две единицы техники: УАЗ и трактор. Силы подразделения МЧС не привлекались. Площадь пожара пока не известна.
«Днем сильно полыхало, видно было даже, а к вечеру затухает, но там еще работают», — пояснили Городу55.
Напомним, с момента ликвидации крупного лесного пожара в Крутинском районе не прошло и суток: