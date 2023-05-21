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В Крутинском районе вновь полыхает природный пожар

21 мая 2023, 13:49
Фото: 1MI
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Пострадавших нет, с огнем борются сотрудники лесхоза.

Как стало известно Городу55, в Крутинском районе произошло очередное возгорание. Пламя охватило сухую траву недалеко от самой Крутинки, близ местного Бама, придорожного комплекса «Уют» и кладбища.

«Угрозы перехода огня на жилые строения нет», — сообщил нам источник, знакомый с ситуацией. Пострадавшие отсутствуют.

Сейчас на месте работают шесть сотрудников лесного хозяйства, задействовано две единицы техники: УАЗ и трактор. Силы подразделения МЧС не привлекались. Площадь пожара пока не известна.

«Днем сильно полыхало, видно было даже, а к вечеру затухает, но там еще работают», — пояснили Городу55.

Напомним, с момента ликвидации крупного лесного пожара в Крутинском районе не прошло и суток:

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#Лесной пожар#Пожары#Происшествия#Пожары в Сибири#Новости#Омская область#Крутинский район
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