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В Крутинском районе к осени построят новый ФАП

21 мая 2023, 04:23
Фото: пресс-служба правительства Омской области
ФАП в Китерме
Всего в районе появятся четыре новых фельдшерско-акушерских пункта.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Китерма Крутинского района Омской области должны сдать до сентября. Такую задачу поставил врио губернатора Виталий Хоценко. 20 мая он с рабочим визитом посетил район.

Сейчас на объекте идет монтаж модульных конструкций. Строят в рамках программы модернизации первичного звена медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В 2023 году в Крутинском районе появятся четыре ФАПа. Готовность — более 40%. Подрядчик — инженерно-производственная фирма «Вектор».

На конструкции и монтаж пункта в Китерме выделено почти 9,5 млн рублей. На оснащение направлено еще 1,2 млн рублей. Там откроются смотровой кабинет, приемная, детский кабинет, стерильное помещение, комната медперсонала. В селе проживает 468 человек, сообщает облправительство.

Отметим, также завершается монтаж ФАПов в селах Новокарасук и Оглухино. Сдать объекты планируется летом этого года. До 1 сентября откроется и пункт в селе Паново.

Рабочий визит. Омичей пригласили на личную встречу с Виталием Хоценко
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#Здравоохранение#Строительство#Медицина#Новости#Омская область#Крутинский район#Виталий Хоценко
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