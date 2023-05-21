В Крутинском районе к осени построят новый ФАП

На конструкции и монтаж пункта в Китерме выделено почти 9,5 млн рублей. На оснащение направлено еще 1,2 млн рублей. Там откроются смотровой кабинет, приемная, детский кабинет, стерильное помещение, комната медперсонала. В селе проживает 468 человек, сообщает облправительство.