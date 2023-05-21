В Крутинском районе к осени построят новый ФАП

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Китерма Крутинского района Омской области должны сдать до сентября. Такую задачу поставил врио губернатора Виталий Хоценко. 20 мая он с рабочим визитом посетил район.
Сейчас на объекте идет монтаж модульных конструкций. Строят в рамках программы модернизации первичного звена медико-санитарной помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В 2023 году в Крутинском районе появятся четыре ФАПа. Готовность — более 40%. Подрядчик — инженерно-производственная фирма «Вектор».
На конструкции и монтаж пункта в Китерме выделено почти 9,5 млн рублей. На оснащение направлено еще 1,2 млн рублей. Там откроются смотровой кабинет, приемная, детский кабинет, стерильное помещение, комната медперсонала. В селе проживает 468 человек, сообщает облправительство.
Отметим, также завершается монтаж ФАПов в селах Новокарасук и Оглухино. Сдать объекты планируется летом этого года. До 1 сентября откроется и пункт в селе Паново.