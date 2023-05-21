Ты не пройдешь! Омских туристов обязали сообщать в МЧС о своих планах

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Региональное МЧС сообщает о внесении изменений в порядок регистрации туристических групп. Опубликован приказ федерального ведомства.
Сотрудников министерства необходимо информировать о любых маршрутах в природной среде, связанных с риском для жизни или причинением вреда здоровью. Речь о путешествиях по труднодоступной местности, водным, горным и пещерным объектам.
Сообщить о своих планах нужно за 10 дней до старта. Есть несколько способов: через официальный сайт МЧС, письменно по почте с уведомлением о вручении, при личном приеме.
Напомним, в Омской области продолжает действовать запрет на посещение лесов из-за пожаров: