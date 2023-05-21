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Ты не пройдешь! Омских туристов обязали сообщать в МЧС о своих планах

21 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
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Омских туристов обязали предупреждать МЧС об опасных путешествиях

Есть несколько способов проинформировать ведомство.

Региональное МЧС сообщает о внесении изменений в порядок регистрации туристических групп. Опубликован приказ федерального ведомства.

Сотрудников министерства необходимо информировать о любых маршрутах в природной среде, связанных с риском для жизни или причинением вреда здоровью. Речь о путешествиях по труднодоступной местности, водным, горным и пещерным объектам.

Сообщить о своих планах нужно за 10 дней до старта. Есть несколько способов: через официальный сайт МЧС, письменно по почте с уведомлением о вручении, при личном приеме.

Напомним, в Омской области продолжает действовать запрет на посещение лесов из-за пожаров:

Пока под запретом. В Омской области продлили ограничение на посещение лесов
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#Турист#ГУ МЧС по Омской области#МЧС#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия
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