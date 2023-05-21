Пугающая тенденция. В Омске задержали еще одного несовершеннолетнего гонщика

20 мая около 15:40 инспекторы ДПС в Ленинском округе обратили внимание на мотоцикл «Racer». Водитель увидел правоохранителей и тут же развернулся. Его попросили остановиться. В ответ мотоциклист лишь увеличил скорость, попытался скрыться.