Пугающая тенденция. В Омске задержали еще одного несовершеннолетнего гонщика

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Published Сегодня, 04:34
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20 мая около 15:40 инспекторы ДПС в Ленинском округе обратили внимание на мотоцикл «Racer». Водитель увидел правоохранителей и тут же развернулся. Его попросили остановиться. В ответ мотоциклист лишь увеличил скорость, попытался скрыться.
В районе дома №2 по улице Заслонова гонщик не справился с управлением и упал. За рулем оказался 13-летний подросток. Выяснилось, мотоцикл не зарегистрирован.
Пострадавшему понадобилась помощь медиков, сообщает Госавтоинспекция. На место задержания вызвали отца мальчика. На него возбудили административное дело за передачу права управления мотоциклом. Теперь главе семьи грозит штраф — 30 тысяч рублей.
Напомним, это не первое ДТП с участием несовершеннолетнего. За последнюю неделю местные инспекторы фиксировали несколько подобных случаев.