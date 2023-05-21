От -7 до +27 градусов. Погода в Омске совершит невероятный температурный скачок

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Омские синоптики представили прогноз на ближайшие три дня. Сегодня, 21 мая, ночью ожидаются заморозки до -7 градусов. А вот в понедельник днем потеплеет до +27. Осадков не прогнозируют. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.
В ночь на вторник при прояснении температура воздуха опустится до +2 градусов. Днем 23 мая столбик термометра дойдет до +26. В отдельных районах области порывы ветра достигнут 15 метров в секунду.
Ночью на 24 мая местами похолодает до +1 градуса. Ветер стихнет. В среду днем +21…+26. Без осадков. По данным Обь-Иртышского УГМС, порывы ветра будут от 8 до 13 метров в секунду.
Отметим, до 22 мая в Омской области местами сохранятся заморозки: -2…-7 градусов. Также по понедельник в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости). Ранее мы рассказывали о крупном лесном пожаре в Крутинском районе: