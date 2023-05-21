От -7 до +27 градусов. Погода в Омске совершит невероятный температурный скачок

Омские синоптики представили прогноз на ближайшие три дня. Сегодня, 21 мая, ночью ожидаются заморозки до -7 градусов. А вот в понедельник днем потеплеет до +27. Осадков не прогнозируют. Порывы ветра не превысят 12 метров в секунду.