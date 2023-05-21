Омский «Авангард» заключил первые контракты с пятью воспитанниками Академии

В состав команды войдут: 17-летний нападающий Владимир Тимошенко, 18-летние форварды Тимур Аплин, Владислав Ларичев, Иван Новокшёнов и Егор Шахматов. С несовершеннолетним игроком контракт заключили на три года, с остальными — на два.