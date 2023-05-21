Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Изображение материала

Омский «Авангард» заключил первые контракты с пятью воспитанниками Академии

21 мая 2023, 12:10
Фото: 1MI
иллюстрация
Четверым из них по 18 лет, одному — 17 лет.

Омский хоккейный клуб «Авангард» сообщает о заключении первых профессиональных контрактов с воспитанниками Академии.

В состав команды войдут: 17-летний нападающий Владимир Тимошенко, 18-летние форварды Тимур Аплин, Владислав Ларичев, Иван Новокшёнов и Егор Шахматов. С несовершеннолетним игроком контракт заключили на три года, с остальными — на два.

Юным хоккеистам пожелали успешного дебюта в МХЛ. Напомним, ранее мы сообщали о продлении контракта с нападающим Иваном Телегиным, а также об отказе Боба Хартли вернуться в Омск.

Омский «Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Телегиным
Узнать подробнее
Будет строить дом. Хартли не сможет в ближайшее время вернуться в омский «Авангард»
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Хоккей#Контракт#Новости#Омск#Боб хартли#Иван Телегин
Подпишитесь
Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детей
Сегодня, 10:59
«Желают доминировать над человечеством». Омичи пожаловались на стаи крыс у дома
Сегодня, 06:41
Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска
Сегодня, 03:05
От -7 до +27 градусов. Погода в Омске совершит невероятный температурный скачок
Сегодня, 07:47
Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
Сегодня, 08:57
Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска
Сегодня, 05:10