Омский «Авангард» заключил первые контракты с пятью воспитанниками Академии

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Омский хоккейный клуб «Авангард» сообщает о заключении первых профессиональных контрактов с воспитанниками Академии.
В состав команды войдут: 17-летний нападающий Владимир Тимошенко, 18-летние форварды Тимур Аплин, Владислав Ларичев, Иван Новокшёнов и Егор Шахматов. С несовершеннолетним игроком контракт заключили на три года, с остальными — на два.
Юным хоккеистам пожелали успешного дебюта в МХЛ. Напомним, ранее мы сообщали о продлении контракта с нападающим Иваном Телегиным, а также об отказе Боба Хартли вернуться в Омск.