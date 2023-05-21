Инфляция в Омской области по итогам апреля снизилась до 0,9%

Увеличение предложений местных производителей и снижение их издержек влияют на снижение цен. Так, стоимость продовольствия сократилась на 1,65%. Высокая урожайность прошлого года повлияла на запасы и, как следствие, сдерживание цен в этом сегменте. Дешевле в апреле стали гречка, овсянка, перловка и манка, горох и фасоль, макароны и мука.