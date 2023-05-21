Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Изображение материала

Инфляция в Омской области по итогам апреля снизилась до 0,9%

21 мая 2023, 09:35
Фото: 1MI
иллюстрация
Аналитики объяснили, почему так произошло.

Годовая инфляция в Омской области по итогам апреля снизилась до 0,9%. В марте была — 1,68%. Центробанк опубликовал информационно-аналитический комментарий.

Увеличение предложений местных производителей и снижение их издержек влияют на снижение цен. Так, стоимость продовольствия сократилась на 1,65%. Высокая урожайность прошлого года повлияла на запасы и, как следствие, сдерживание цен в этом сегменте. Дешевле в апреле стали гречка, овсянка, перловка и манка, горох и фасоль, макароны и мука.

А вот на рынке непродовольственных товаров снижение цен не столь велико — 0,85%. В апреле прошлого года стоимость электроники и бытовой техники заметно снизилась после ажиотажного спроса. Поэтому результаты этого года говорят о небольшом сокращении.

Годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 7,53%. Ослабление рубля и рост спроса на зарубежный отдых вызвали повышение цен туроператоров, особенно на поездки в Турцию.

Отметим, в Сибирском федеральном округе инфляция по итогам апреля составила 1,43%, в России — 2,31%. По прогнозам Банка России, с мая показатель начнет расти.

В Омской области стали дороже продукты, но дешевле поддержанные иномарки и шубы
Узнать подробнее
#Инфляция#Центробанк#Экономика#Аналитика#Омск#Омская область
Подпишитесь
Стрельба в омском общежитии, коррупционный скандал, нападение собак на детей
Сегодня, 10:59
«Желают доминировать над человечеством». Омичи пожаловались на стаи крыс у дома
Сегодня, 06:41
Прокуратура проводит проверку после нападения собак на трех детей в центре Омска
Сегодня, 03:05
От -7 до +27 градусов. Погода в Омске совершит невероятный температурный скачок
Сегодня, 07:47
Поступившие в омские вузы студенты с высокими баллами ЕГЭ получат до 120 тысяч рублей
Сегодня, 08:57
Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска
Сегодня, 05:10