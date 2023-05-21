Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Годовая инфляция в Омской области по итогам апреля снизилась до 0,9%. В марте была — 1,68%. Центробанк опубликовал информационно-аналитический комментарий.
Увеличение предложений местных производителей и снижение их издержек влияют на снижение цен. Так, стоимость продовольствия сократилась на 1,65%. Высокая урожайность прошлого года повлияла на запасы и, как следствие, сдерживание цен в этом сегменте. Дешевле в апреле стали гречка, овсянка, перловка и манка, горох и фасоль, макароны и мука.
А вот на рынке непродовольственных товаров снижение цен не столь велико — 0,85%. В апреле прошлого года стоимость электроники и бытовой техники заметно снизилась после ажиотажного спроса. Поэтому результаты этого года говорят о небольшом сокращении.
Годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 7,53%. Ослабление рубля и рост спроса на зарубежный отдых вызвали повышение цен туроператоров, особенно на поездки в Турцию.
Отметим, в Сибирском федеральном округе инфляция по итогам апреля составила 1,43%, в России — 2,31%. По прогнозам Банка России, с мая показатель начнет расти.