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Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска

21 мая 2023, 05:10
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске за 140 млн рублей отремонтируют дорогу к аэропорту

Подрядчик приступит к работе только весной 2024 года.

Управление дорожного хозяйства и благоустройство ищет подрядчика для ремонта автодороги. Начальная цена контракта — 140 512 729 рублей. Информация доступна на портале госзакупок.

Аукцион стартовал 19 мая. Подать заявки можно до 29 числа. Победителя определят в последний день весны.

Речь об обновлении дорожного полотна на улице 60 лет Победы в Кировском округе. Эта магистраль связывает горожан с аэропортом и улицей Авиационной.

Подрядчик приступит к работе 1 апреля 2024 года, а завершить должен не позднее 1 августа 2024 года. Помимо дорожного ремонта компании предстоит установить павильоны ожидания общественного транспорта. Эскиз представлен в официальной документации.

эскиз павильона ожиданияэскиз павильона ожидания
эскиз павильона ожидания
Фото: скриншот проекта контракта

Напомним, ранее мы рассказывали о критике омичей по поводу ремонта одной из самых загруженных улиц — Жукова.

Напрасные надежды. Омичи раскритиковали ремонт одной из самых загруженных улиц
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#Дороги#Ремонт дорог#Ремонт#Госзакупки#Общество#Город#Новости#Омск
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