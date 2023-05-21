Год ожидания. Более 140 млн рублей выделили на ремонт дороги к аэропорту Омска

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Управление дорожного хозяйства и благоустройство ищет подрядчика для ремонта автодороги. Начальная цена контракта — 140 512 729 рублей. Информация доступна на портале госзакупок.
Аукцион стартовал 19 мая. Подать заявки можно до 29 числа. Победителя определят в последний день весны.
Речь об обновлении дорожного полотна на улице 60 лет Победы в Кировском округе. Эта магистраль связывает горожан с аэропортом и улицей Авиационной.
Подрядчик приступит к работе 1 апреля 2024 года, а завершить должен не позднее 1 августа 2024 года. Помимо дорожного ремонта компании предстоит установить павильоны ожидания общественного транспорта. Эскиз представлен в официальной документации.
Напомним, ранее мы рассказывали о критике омичей по поводу ремонта одной из самых загруженных улиц — Жукова.