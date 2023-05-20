В Омске ребенок поджег бутылку с бензином и получил тяжелые ожоги лица и тела

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В полицию обратился 41-летний омич и рассказал, что когда он вместе со своим 10-летним сыном возвращался с прогулки произошел несчастный случай.
Оказалось, что ребенок возле гаражей нашел пластиковую бутылку с горючей жидкостью, предположительно, бензином. Мальчик попросил у отца зажигалку и поджег бутылку. Бензин сразу же вспыхнул, на мальчике загорелась одежда, вследствие чего он получил ожоги.
Инцидент произошел на улице Рокоссовского вчера, 19 мая. Пострадавшего доставили в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии с ожогами 2 и 3 степени 35% поверхности тела.
«Прокуратура организовала проверку соблюдения органами системы профилактики законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, также взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой органами полиции по факту случившегося», — сообщили в прокуратуре Центрального округа Омска.
Отметим, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.