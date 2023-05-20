В Омске ребенок поджег бутылку с бензином и получил тяжелые ожоги лица и тела

Оказалось, что ребенок возле гаражей нашел пластиковую бутылку с горючей жидкостью, предположительно, бензином. Мальчик попросил у отца зажигалку и поджег бутылку. Бензин сразу же вспыхнул, на мальчике загорелась одежда, вследствие чего он получил ожоги.