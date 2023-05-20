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В Омске ребенок поджег бутылку с бензином и получил тяжелые ожоги лица и тела

20 мая 2023, 05:05
Фото: Город55
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10-летний мальчик находится в реанимации.

В полицию обратился 41-летний омич и рассказал, что когда он вместе со своим 10-летним сыном возвращался с прогулки произошел несчастный случай.

Оказалось, что ребенок возле гаражей нашел пластиковую бутылку с горючей жидкостью, предположительно, бензином. Мальчик попросил у отца зажигалку и поджег бутылку. Бензин сразу же вспыхнул, на мальчике загорелась одежда, вследствие чего он получил ожоги.

Инцидент произошел на улице Рокоссовского вчера, 19 мая. Пострадавшего доставили в ожоговый центр в крайне тяжелом состоянии с ожогами 2 и 3 степени 35% поверхности тела.

«Прокуратура организовала проверку соблюдения органами системы профилактики законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, также взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой органами полиции по факту случившегося», — сообщили в прокуратуре Центрального округа Омска.

Отметим, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#Ксения Карагодина#Омск#Дети#Полиция#Ожог#Ожоги#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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