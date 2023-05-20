В деревне под Омском грозит опасность стае диких лебедей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Неравнодушный житель Омской области сообщил, что на поле в деревне Михайловка Черлакского района уже около месяца живет и гнездится большая стая диких лебедей. Омич уточнил, что в оптику уже видно птенцов.
Однако на поле работает техника с посевными комплексами. А это значит, что потомство вместе с самками находится в опасности.
«Хотелось бы принять хоть какие-то меры что бы сохранить молодняк лебедя», — рассказал местный житель Городу55.
Отметим, что лебеди занесены в Красную книгу.