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В деревне под Омском грозит опасность стае диких лебедей

20 мая 2023, 07:30
Фото: Город55
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Лебеди занесены в Красную книгу.

Неравнодушный житель Омской области сообщил, что на поле в деревне Михайловка Черлакского района уже около месяца живет и гнездится большая стая диких лебедей. Омич уточнил, что в оптику уже видно птенцов.

Однако на поле работает техника с посевными комплексами. А это значит, что потомство вместе с самками находится в опасности.

«Хотелось бы принять хоть какие-то меры что бы сохранить молодняк лебедя», — рассказал местный житель Городу55.

Отметим, что лебеди занесены в Красную книгу.

СкриншотыСкриншоты
СкриншотыСкриншоты
СкриншотыСкриншоты
Скриншоты
Фото: предоставлено Городу55
Лебеди не замерзли, просто спят. Омичей попросили не трогать птиц
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#Ксения Карагодина#Красная Книга#Дикий лебедь#Стая#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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