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В депобразования рассказали, будут ли омские школьники учиться в третью смену

20 мая 2023, 05:33
Фото: 1MI
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Из-за одновременного ремонта сразу 19 школ родители беспокоились, не придется ли их детям учиться в третью смену.

Омская область прошла отбор на участие в программе капитального ремонта школ. На двухлетний капремонт в связи с этим в 2024 году закроются 14 учебных заведений от города и еще 5 — от районов.

Только в Омске по другим школам необходимо распределить 12,5 тысяч учеников. В какие учебные заведения их определил департамент образования, Город55 рассказывал здесь.

В родительских чатах в связи с этим начали появляться различные слухи, часть из которых поспешили прокомментировать в депобре. Оказалось, что никаких третьих смен в школах точно не будет — это запрещено законом. При этом в первую смену точно продолжат учиться 1, 5, 9, 10 и 11 классы.

Недостоверной оказалась также информация о сокращении уроков до 30 минут.

«Информация о сокращенных уроках не соответствует действительности», — отметил руководитель департамента образования Ильдар Бикмаев.
В Омске из-за капремонта по другим школам распределят почти 12,5 тысяч учеников
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#Юлия Истомина#Школа#Обучение#Образование#Школьники#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Департамент образования#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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