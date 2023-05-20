В депобразования рассказали, будут ли омские школьники учиться в третью смену

В родительских чатах в связи с этим начали появляться различные слухи, часть из которых поспешили прокомментировать в депобре. Оказалось, что никаких третьих смен в школах точно не будет — это запрещено законом. При этом в первую смену точно продолжат учиться 1, 5, 9, 10 и 11 классы.