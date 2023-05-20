В депобразования рассказали, будут ли омские школьники учиться в третью смену

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Омская область прошла отбор на участие в программе капитального ремонта школ. На двухлетний капремонт в связи с этим в 2024 году закроются 14 учебных заведений от города и еще 5 — от районов.
Только в Омске по другим школам необходимо распределить 12,5 тысяч учеников. В какие учебные заведения их определил департамент образования, Город55 рассказывал здесь.
В родительских чатах в связи с этим начали появляться различные слухи, часть из которых поспешили прокомментировать в депобре. Оказалось, что никаких третьих смен в школах точно не будет — это запрещено законом. При этом в первую смену точно продолжат учиться 1, 5, 9, 10 и 11 классы.
Недостоверной оказалась также информация о сокращении уроков до 30 минут.
«Информация о сокращенных уроках не соответствует действительности», — отметил руководитель департамента образования Ильдар Бикмаев.