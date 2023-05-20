Тушили 2 дня. В Крутинском районе Омской области ликвидирован крупный лесной пожар

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что вчера вечером был ликвидирован лесной пожар в Крутинском районе. С огнем боролись 2 дня.
«На заболоченном участке тяжело было взять пожар под контроль: он то и дело вырывался из кольца, в которое его взял лесхоз с помощью минерализованных полос и встречного пала», — сообщили в ведомстве.
На помощь Крутинскому лесхозу пришли волонтеры «Я — доброволец». Благодаря совместным усилиям, вчера, 19 мая, крупный лесной пожар потушили. Отметим, что на месте пожара работали 26 человек и 8 единиц техники.
Напомним, что возгорание обнаружили в четверг, 18 мая.