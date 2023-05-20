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Тушили 2 дня. В Крутинском районе Омской области ликвидирован крупный лесной пожар

20 мая 2023, 06:28
Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

Омские спасатели ликвидировали крупный лесной пожар в Крутинском районе

На месте пожара работали 26 человек и 8 единиц техники.

Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что вчера вечером был ликвидирован лесной пожар в Крутинском районе. С огнем боролись 2 дня.

«На заболоченном участке тяжело было взять пожар под контроль: он то и дело вырывался из кольца, в которое его взял лесхоз с помощью минерализованных полос и встречного пала», — сообщили в ведомстве.

На помощь Крутинскому лесхозу пришли волонтеры «Я — доброволец». Благодаря совместным усилиям, вчера, 19 мая, крупный лесной пожар потушили. Отметим, что на месте пожара работали 26 человек и 8 единиц техники.

Напомним, что возгорание обнаружили в четверг, 18 мая.

Горит лес. В Крутинском районе Омской области тушат крупный пожар
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#Ксения Карагодина#Лесной пожар#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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