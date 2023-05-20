Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Изображение материала

Стали известны дата и место прощания с основательницей СК «Красная звезда» Лыбаневой

20 мая 2023, 06:49
Фото: Город55
иллюстрация
Прощание пройдет 21 мая.

Ранее Город55 сообщал о смерти основательницы спортивного комплекса «Красная звезда» Фаины Лыбаневой. Ветеран спорта скончалась 18 мая на 79-м году жизни.

Сегодня, 20 мая, стала известна дата прощания с Фаиной Лыбаневой.

«Прощание с Фаиной Леонидовной Лыбаневой пройдет в воскресенье 21 мая с 11:00 до 11:45 в ритуальном зале по адресу 10 Лет Октября 208 В („Некрополь“)», — сообщили в официальном сообществе футбольного клуба «Иртыш».
 Фаина Леонидовна Лыбанева Фаина Леонидовна Лыбанева
 Фаина Леонидовна Лыбанева
Фото: официальное сообщество футбольного клуба «Иртыш»

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким ушедшей.

#Ксения Карагодина#Похороны#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
На место Курманова в Заксобрании назначат директора Омского экспериментального завода
Сегодня, 04:12
В депобразования рассказали, будут ли омские школьники учиться в третью смену
Сегодня, 05:33
Ремонт все-таки будет. Для омской гимназии № 88 с третьей попытки нашли подрядчика
Сегодня, 09:40
Отбивался саперной лопаткой. Двое водителей в Омске устроили драку на парковке
Сегодня, 04:38
В деревне под Омском грозит опасность стае диких лебедей
Сегодня, 07:30
Недобросовестный поставщик. Омское УФАС внесло компанию «ИНКОМ» в «черный список»
Сегодня, 08:46