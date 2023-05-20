Стали известны дата и место прощания с основательницей СК «Красная звезда» Лыбаневой

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Published Сегодня, 06:49
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Ранее Город55 сообщал о смерти основательницы спортивного комплекса «Красная звезда» Фаины Лыбаневой. Ветеран спорта скончалась 18 мая на 79-м году жизни.
Сегодня, 20 мая, стала известна дата прощания с Фаиной Лыбаневой.
«Прощание с Фаиной Леонидовной Лыбаневой пройдет в воскресенье 21 мая с 11:00 до 11:45 в ритуальном зале по адресу 10 Лет Октября 208 В („Некрополь“)», — сообщили в официальном сообществе футбольного клуба «Иртыш».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким ушедшей.