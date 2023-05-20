Ремонт все-таки будет. Для омской гимназии № 88 с третьей попытки нашли подрядчика

С капремонтом здания гимназии 1955 года постройки — все не так просто. Возводилось оно с многочисленными ошибками, из-за чего школа сегодня находится в аварийном состоянии и под угрозой обрушения. Контракт с первой подрядной организацией — СПК «АртСервис» — расторгли, так как компания предоставила недостоверную документацию. После этого попытки депстроя найти подрядчика заканчивались провалом.