Ремонт все-таки будет. Для омской гимназии № 88 с третьей попытки нашли подрядчика

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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В Омске все-таки нашли подрядчика для капремонта проблемной гимназии № 88, расположенной в Октябрьском округе на улице 3-я Транспортная, 5. 17 мая департамент строительства заключил контракт с зарегистрированным в Омске ООО «Домострой».
С капремонтом здания гимназии 1955 года постройки — все не так просто. Возводилось оно с многочисленными ошибками, из-за чего школа сегодня находится в аварийном состоянии и под угрозой обрушения. Контракт с первой подрядной организацией — СПК «АртСервис» — расторгли, так как компания предоставила недостоверную документацию. После этого попытки депстроя найти подрядчика заканчивались провалом.
Итоги очередного аукциона подвели в начале мая. На торги заявилась единственная компания, но выяснилось, что участник не соответствует установленным требованиям и в реестре контрактов отсутствует акт приемки одного из объектов капитального строительства.
Тем не менее, департамент строительства обратился в Контрольно-счетную палату г. Омска с обращением о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком. 15 мая КСП одобрило инициативу депстроя и согласовало заключение муниципального контракта на подготовку проекта, инженерные изыскания и капремонт гимназии № 88.
ООО «Домострой» получит 163 412 960,36 рублей, из них 5,202 млн рублей отводятся на проектно-изыскательные работы, а остальная сумма — непосредственно на капитальный ремонт здания гимназии.
Согласно заключенному контракту, подрядчику предстоит завершить все ремонтные работы до 20 декабря 2023 года. На подготовку проекта у ООО есть чуть больше месяца — до 30 июня, в этот день «Домострой» должен уже приступить к капремонту.
Что касается общества с ограниченной ответственностью «Домострой», недавно в компании поменялся директор и учредитель: с 22 марта 2023 года владеет ООО Елена Ежова, директором она стала 10 апреля. Согласно данным сервиса «Эксчек Про», чистая прибыль компании в 2022 году составила 99,4 млн рублей. Она увеличилась на 4970300%.