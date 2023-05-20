Рабочий визит. Омичей пригласили на личную встречу с Виталием Хоценко

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Published Сегодня, 05:39
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Сегодня, 20 мая, в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что отправится с рабочим визитом в Крутинский район.
В ходе рабочей поездки запланировано посещение ряда социальных объектов, а также личная встреча с сельскими жителями.
«У нас сегодня работают большинство министров в Крутинском районе — с 9 до 11 ведут прием граждан, всех приглашаю на встречу в администрации района. Сам в 16:30 проведу встречу с жителями в доме культуры Крутинки, ул. Ленина дом 16, всех приглашаю. Сегодня замечательная погода, всем желаю хорошего дня», — обратился к жителям Виталий Хоценко.