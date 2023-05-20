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Пропал человек. В Омске ищут хромого мужчину с тростью

20 мая 2023, 13:18
Фото: Город55
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В Омске две недели ищут хромающего мужчину с тростью

Мужчина пропал две недели назад.

В паблике поискового отряда «Доброспас-Омск» объявили о поисках 37-летнего омича. Мужчина вышел из дома 13 мая 2023 года и до сих пор не вернулся.

Особые приметы: мужчина хромает на левую ногу и ходит с тростью. Был одет в темно-синюю рубашку, темно-серые брюки и темную обувь.

Информация и фото пропавшего опубликованы на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». Всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении пропавшего, просят позвонить по телефону 8-999-470-1008, 8-999-453-7710 или 02 (102).

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#Ксения Карагодина#Пропал человек#Пропал мужчина#Полицейские ищут#Доброспас#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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