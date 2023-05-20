Пропал человек. В Омске ищут хромого мужчину с тростью

В паблике поискового отряда «Доброспас-Омск» объявили о поисках 37-летнего омича. Мужчина вышел из дома 13 мая 2023 года и до сих пор не вернулся.



Особые приметы: мужчина хромает на левую ногу и ходит с тростью. Был одет в темно-синюю рубашку, темно-серые брюки и темную обувь.