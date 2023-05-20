Омский суд посадил под домашний арест водителя, который насмерть сбил женщину и уехал

Напомним, что 18 мая мужчина за рулем «BMWX3» сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте, а обвиняемый уехал с места ДТП. Его объявили в розыск. Однако через несколько часов он все-таки сам явился в правоохранительные органы.