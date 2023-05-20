Омский суд посадил под домашний арест водителя, который насмерть сбил женщину и уехал

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:44
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что Куйбышевский районный суд избрал 44-летнему водителю меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца (до 18 июля). Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Кроме того, обвиняемому запретили взаимодействовать со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу. В полиции уточнили, что мужчина отказался от дачи показаний и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
«Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения на данном участке дороги», — уточнили в пресс-службе.
Сейчас продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Ход расследования контролируют органы прокуратуры.
Напомним, что 18 мая мужчина за рулем «BMWX3» сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте, а обвиняемый уехал с места ДТП. Его объявили в розыск. Однако через несколько часов он все-таки сам явился в правоохранительные органы.