Омская драма потратит 1,8 млн рублей на размещение вахтанговцев на время гастролей

В соответствии с техническим заданием проживать актеры московского театра в гостинице на улице Ленина будут с 10 по 21 июня. Москвичей разместят в 55 одноместных номерах с двуспальной кроватью и 21 двухместном номере с раздельными кроватями. Одним из условий было предоставление завтраков (услуга включена в стоимость проживания).