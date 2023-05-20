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Омская драма потратит 1,8 млн рублей на размещение вахтанговцев на время гастролей

20 мая 2023, 06:46
Фото: Город55
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Актеры театра имени Вахтангова пробудут в Омске с 10 по 21 июня.

Летом в Омск на гастроли снова приедут актеры московского «Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова». В нашем городе вахтанговцы будут находиться с 10 по 21 июня, в связи с этим драмтеатр уже нашел гостиницу для размещения москвичей.

На проживание актеров из театра Вахтангова омский драмтеатр потратит почти 1,8 млн рублей. На торги заявился только один участник — ОАО «Гостиница „Сибирь“, которым руководит Игорь Мезенцев. Заявка открытого акционерного общества соответствовала требованиям, поэтому его и признали победителем.

Контракт омская драма с гостиницей «Сибирь» заключит по начальной цене в 1 786 568,55 рублей.

В соответствии с техническим заданием проживать актеры московского театра в гостинице на улице Ленина будут с 10 по 21 июня. Москвичей разместят в 55 одноместных номерах с двуспальной кроватью и 21 двухместном номере с раздельными кроватями. Одним из условий было предоставление завтраков (услуга включена в стоимость проживания).

Ранее стало известно, что в этой же гостинице будут проживать актеры и гости фестиваля «Золотая маска», который стартует в Омске уже 25 мая.

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#Юлия Истомина#Гостиница#Омский академический театр драмы#Гастроли#Контракт#Город#Культура#Общество#Новости#Омск
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