Омичам рассказали о ходе ремонта на Ленинградском мосту

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:47
Сегодня, 20 мая, в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест рассказал омичам о ходе ремонта на Ленинградском мосту.
В данный момент рабочие проводят демонтаж опор освещения и завершают пескоструйную обработку металла и плит. Также на объекте начали грунтование металлических элементов на 3-х пролетах.
Кроме того, идут работы и на опорах моста. Для ремонта используют строительную смесь «Ремстрим». Специальная смесь позволит получить высокопрочное покрытие на бетонных поверхностях, а также заполнит все дефекты.
«Работы на Ленинградском мосту находятся в графике. Сейчас на объекте трудятся 62 человека, работа ведется в круглосуточном режиме», — уточнил мэр Шелест.