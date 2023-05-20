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Омичам рассказали о ходе ремонта на Ленинградском мосту

20 мая 2023, 11:44
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Работа идет в круглосуточном режиме.

Сегодня, 20 мая, в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест рассказал омичам о ходе ремонта на Ленинградском мосту.

В данный момент рабочие проводят демонтаж опор освещения и завершают пескоструйную обработку металла и плит. Также на объекте начали грунтование металлических элементов на 3-х пролетах.

Кроме того, идут работы и на опорах моста. Для ремонта используют строительную смесь «Ремстрим». Специальная смесь позволит получить высокопрочное покрытие на бетонных поверхностях, а также заполнит все дефекты.

«Работы на Ленинградском мосту находятся в графике. Сейчас на объекте трудятся 62 человека, работа ведется в круглосуточном режиме», — уточнил мэр Шелест.
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Омичи поделились впечатлениями об онлайн-трансляции ремонта Ленинградского моста
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#Ксения Карагодина#Ленинградский мост#Капремонт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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