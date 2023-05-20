На место Курманова в Заксобрании назначат директора Омского экспериментального завода

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщили, что кандидатом на место Динара Курманова в Заксобрании Омской области утвержден Дмитрий Голованов, директор ФГУП «Омский экспериментальный завод».
«Решение принял президиум регионального политсовета, соответствующие документы направлены в генсовет партии», — отметили в пресс-службе.
Отметим, что Николай Лаптев (кандидат №2) и Татьяна Андреева (кандидат №3) отказались от получения депутатского мандата.
Дмитрий Александрович родился в Омской области. В данный момент он является председателем правления Агропромышленного союза Омской области, членом совета союза Омской торгово-промышленной палаты, членом общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Напомним, что недавно Динар Курманов возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.