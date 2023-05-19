Врио губернатора Виталий Хоценко оценил ключевые проекты модернизации Омского НПЗ

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Во время посещения стройплощадки комплекса первичной переработки нефти Хоценко оценил организацию работ на объекте. С помощью нового комплекса предприятию удастся повысить эффективность производства топлива для отечественного рынка и заменить сразу шесть установок предыдущего поколения. В реализации проекта, в который «Газпром нефть» инвестировала более 66 млрд рублей, заняты омские подрядчики. Среди них «ОМУС-1», «Промэнергосервис» и «Сибстрой». Обеспечивать работу комплекса первичной переработки на ОНПЗ будет цифровая система мониторинга, которую разработал омский научно-производственный центр «Динамика».
Строится комплекс в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На новом объекте будут внедрены природосберегающие технологии, а после запуска комплекс подключат к автоматизированной системе мониторинга воздуха. В результате экологические данные напрямую будут поступать в Росприроднадзор.
«Модернизация промышленности — стратегическая задача для нашей страны. И Омский НПЗ „Газпром нефти“ активно участвует в ее решении. Программу развития предприятия можно назвать ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли. Омский НПЗ реализует масштабные инвестиционные проекты и при этом сотрудничает с омскими поставщиками оборудования и подрядными организациями», — сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.
Всего же в проектах модернизации ОНПЗ на разных этапах задействуют 60 омских компаний.
«Омский НПЗ ведет модернизацию производства с применением наилучших доступных технологий. Совокупный объем инвестиций в эти работы к 2025 году достигнет 500 млрд рублей. Благодаря модернизации наше предприятие повышает эффективность производства и последовательно снижает общее воздействие на окружающую среду. Омский НПЗ уже сократил его на 40%, а с завершением всех работ по модернизации снизит еще на 25%», — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
Добавим, что к реализации масштабной программы экологической и технологической модернизации Омского НПЗ «Газпром нефть» приступила в 2008 году.