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Врио губернатора Виталий Хоценко оценил ключевые проекты модернизации Омского НПЗ

19 мая 2023, 10:26
Фото: Андрей Шавин
Хоценко побывал на стройплощадке комплекса первичной переработки нефти, который сможет заменить шесть установок предыдущего поколения. Глава региона Виталий Хоценко познакомился с работой Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» и проектами его модернизации.

Во время посещения стройплощадки комплекса первичной переработки нефти Хоценко оценил организацию работ на объекте. С помощью нового комплекса предприятию удастся повысить эффективность производства топлива для отечественного рынка и заменить сразу шесть установок предыдущего поколения. В реализации проекта, в который «Газпром нефть» инвестировала более 66 млрд рублей, заняты омские подрядчики. Среди них «ОМУС-1», «Промэнергосервис» и «Сибстрой». Обеспечивать работу комплекса первичной переработки на ОНПЗ будет цифровая система мониторинга, которую разработал омский научно-производственный центр «Динамика».

Строится комплекс в рамках федерального проекта «Чистый воздух». На новом объекте будут внедрены природосберегающие технологии, а после запуска комплекс подключат к автоматизированной системе мониторинга воздуха. В результате экологические данные напрямую будут поступать в Росприроднадзор.

«Модернизация промышленности — стратегическая задача для нашей страны. И Омский НПЗ „Газпром нефти“ активно участвует в ее решении. Программу развития предприятия можно назвать ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли. Омский НПЗ реализует масштабные инвестиционные проекты и при этом сотрудничает с омскими поставщиками оборудования и подрядными организациями», — сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.

Всего же в проектах модернизации ОНПЗ на разных этапах задействуют 60 омских компаний.

«Омский НПЗ ведет модернизацию производства с применением наилучших доступных технологий. Совокупный объем инвестиций в эти работы к 2025 году достигнет 500 млрд рублей. Благодаря модернизации наше предприятие повышает эффективность производства и последовательно снижает общее воздействие на окружающую среду. Омский НПЗ уже сократил его на 40%, а с завершением всех работ по модернизации снизит еще на 25%», — отметил гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что к реализации масштабной программы экологической и технологической модернизации Омского НПЗ «Газпром нефть» приступила в 2008 году.

#Юлия Истомина#Модернизация#Экология#ОНПЗ#Завод#Строительство#Технологии#Виталий Хоценко#Олег Белявский#Город#Новости#Омск
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