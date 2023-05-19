Врио губернатора Виталий Хоценко оценил ключевые проекты модернизации Омского НПЗ

Во время посещения стройплощадки комплекса первичной переработки нефти Хоценко оценил организацию работ на объекте. С помощью нового комплекса предприятию удастся повысить эффективность производства топлива для отечественного рынка и заменить сразу шесть установок предыдущего поколения. В реализации проекта, в который «Газпром нефть» инвестировала более 66 млрд рублей, заняты омские подрядчики. Среди них «ОМУС-1», «Промэнергосервис» и «Сибстрой». Обеспечивать работу комплекса первичной переработки на ОНПЗ будет цифровая система мониторинга, которую разработал омский научно-производственный центр «Динамика».