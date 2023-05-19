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В Омске на улице 10 лет Октября сформировался затор из-за ДТП

19 мая 2023, 14:16
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Водителю понадобилась медицинская помощь.

Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 19 мая, около 18:19 часов на ул. 10 лет Октября произошло ДТП с пострадавшими.

Выяснилось, что 39-летний водитель автомобиля «Great Wall Hover» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Nissan Juke» под управлением 45-летней женщины. В результате аварии мужчине понадобилась медпомощь.

«На данном участке в настоящее время образовался транспортный затор, рекомендует по возможности искать пути объезда», — обратились к омичам в ГАИ.
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#Ксения Карагодина#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими
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