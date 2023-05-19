В Омске на улице 10 лет Октября сформировался затор из-за ДТП

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Госавтоинспекция Омской области сообщает, что сегодня, 19 мая, около 18:19 часов на ул. 10 лет Октября произошло ДТП с пострадавшими.
Выяснилось, что 39-летний водитель автомобиля «Great Wall Hover» при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в «Nissan Juke» под управлением 45-летней женщины. В результате аварии мужчине понадобилась медпомощь.
«На данном участке в настоящее время образовался транспортный затор, рекомендует по возможности искать пути объезда», — обратились к омичам в ГАИ.