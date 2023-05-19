В России ожидается премьера сериала «Арт и Факт»

Художник-постановщик Елена Жукова рассказала, что все четыре новеллы сняты в разных жанрах, чтобы зритель мог переходить из одного состояния в другое: «смешное про Шишкина с медвежатами, реализм у Перова, мистика у Борисова-Мусатова».