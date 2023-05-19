В России ожидается премьера сериала «Арт и Факт»

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Сериал позволит зрителям прикоснуться к тайнам создания таких шедевров, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». За каждым полотном скрывается уникальная история, привязанная к судьбам как героев картин, так и самих художников. Об этом пишет издание newizv.ru.
Среди прочего сериал даст ответы на интересующие вопросы. Например, они узнают о том, как сложилась настоящая судьба мальчика Васятки с картины «Тройка» Перова, писал ли Шишкин медведей, видел ли Борисов-Мусатов призраков, а также о роковой роли, которую сыграло полотно «Демон поверженный» в жизни Михаила Врубеля.
Режиссером сериала стал Олег Гусев, получивший высокую оценку в жанре короткого видео и автор клипов для российских знаменитостей.
По его словам, «истории, связанные с написанием этих работ, достаточно занимательные, интересные и порой трагические». Гусев подчеркнул, что это не документальный фильм, а «художественный вымысел, созданный на основе фактов».
Главные роли в сериале сыграли Артур Ваха (И. Шишкин), Владимир Кошевой (М. Врубель), Дмитрий Могучев (В. Перов) и Владислав Комаров (В. Борисов-Мусатов).
Съемки проходили на территории различных памятников архитектуры Петербурга: в интерьерах Юсуповского дворца, особняка Кельха, Дома архитекторов, мастерской Куинджи и других местах. При этом для каждой новеллы фильма создавалась копия картины в натуральную величину.
Художник-постановщик Елена Жукова рассказала, что все четыре новеллы сняты в разных жанрах, чтобы зритель мог переходить из одного состояния в другое: «смешное про Шишкина с медвежатами, реализм у Перова, мистика у Борисова-Мусатова».
Как подчеркнули создатели фильма, «Арт и Факт» является продолжением традиций киностудии «Ленфильм», где снимались ленты о великих живописцах, музыкантах, писателях. Фильм войдет в коллекцию студии наряду с «Мусоргским», «Последней дорогой» и «Поклонницей».
Киноальманах также будет доступен к просмотру на онлайн-платформах. Он создан компанией «Континентал Нью Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Сериал «Арт и Факт» не только показывает поразительные и многогранные личности великих художников, но и раскрывает их интересные, порой драматические истории, заставляя зрителя пережить широкий спектр эмоций.