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В России ожидается премьера сериала «Арт и Факт»

19 мая 2023, 18:31
Показ сериала «Арт и Факт» стартует на Первом канале 21 мая. Он представляет собой жанр киноновелл, где каждая из четырёх серий посвящена одному из великих художников России XIX века: Ивану Шишкину, Василию Перову, Михаилу Врубелю и Виктору Борисову-Мусатову.

Сериал позволит зрителям прикоснуться к тайнам создания таких шедевров, как «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». За каждым полотном скрывается уникальная история, привязанная к судьбам как героев картин, так и самих художников. Об этом пишет издание newizv.ru.

Среди прочего сериал даст ответы на интересующие вопросы. Например, они узнают о том, как сложилась настоящая судьба мальчика Васятки с картины «Тройка» Перова, писал ли Шишкин медведей, видел ли Борисов-Мусатов призраков, а также о роковой роли, которую сыграло полотно «Демон поверженный» в жизни Михаила Врубеля.

Режиссером сериала стал Олег Гусев, получивший высокую оценку в жанре короткого видео и автор клипов для российских знаменитостей.

По его словам, «истории, связанные с написанием этих работ, достаточно занимательные, интересные и порой трагические». Гусев подчеркнул, что это не документальный фильм, а «художественный вымысел, созданный на основе фактов».

Главные роли в сериале сыграли Артур Ваха (И. Шишкин), Владимир Кошевой (М. Врубель), Дмитрий Могучев (В. Перов) и Владислав Комаров (В. Борисов-Мусатов).

Съемки проходили на территории различных памятников архитектуры Петербурга: в интерьерах Юсуповского дворца, особняка Кельха, Дома архитекторов, мастерской Куинджи и других местах. При этом для каждой новеллы фильма создавалась копия картины в натуральную величину.

Художник-постановщик Елена Жукова рассказала, что все четыре новеллы сняты в разных жанрах, чтобы зритель мог переходить из одного состояния в другое: «смешное про Шишкина с медвежатами, реализм у Перова, мистика у Борисова-Мусатова».

Как подчеркнули создатели фильма, «Арт и Факт» является продолжением традиций киностудии «Ленфильм», где снимались ленты о великих живописцах, музыкантах, писателях. Фильм войдет в коллекцию студии наряду с «Мусоргским», «Последней дорогой» и «Поклонницей».

Киноальманах также будет доступен к просмотру на онлайн-платформах. Он создан компанией «Континентал Нью Медиа» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сериал «Арт и Факт» не только показывает поразительные и многогранные личности великих художников, но и раскрывает их интересные, порой драматические истории, заставляя зрителя пережить широкий спектр эмоций.

#Видео
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