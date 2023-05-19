В Омской области женщина с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 19 мая, на пересечении улиц Заводской и Советской г. Калачинска произошло ДТП с пострадавшими.
Установлено, что 33-летняя женщина за рулем «Honda» не предоставила преимущество в движении и врезалась в ГАЗель. В результате удара ГАЗель перевернулась.
По итогу медпомощь понадобилась женщине и двум ее несовершеннолетним пассажирам (6 и 9 лет).
Отметим, что в настоящее время продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия.