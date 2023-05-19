В Омской области женщина с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 19 мая, на пересечении улиц Заводской и Советской г. Калачинска произошло ДТП с пострадавшими.



Установлено, что 33-летняя женщина за рулем «Honda» не предоставила преимущество в движении и врезалась в ГАЗель. В результате удара ГАЗель перевернулась.