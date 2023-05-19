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Published Сегодня, 11:02

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В Омской области женщина с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП

19 мая 2023, 11:02
Фото: Управление МВД России по Омской области
Авария произошла в Калачинске.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 19 мая, на пересечении улиц Заводской и Советской г. Калачинска произошло ДТП с пострадавшими.

Установлено, что 33-летняя женщина за рулем «Honda» не предоставила преимущество в движении и врезалась в ГАЗель. В результате удара ГАЗель перевернулась.

По итогу медпомощь понадобилась женщине и двум ее несовершеннолетним пассажирам (6 и 9 лет).

Отметим, что в настоящее время продолжают устанавливать все обстоятельства и причины происшествия.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Ксения Карагодина#ДТП#ДТП с пострадавшими#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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