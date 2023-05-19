В Омской области зафиксировали семь случаев незаконного запуска беспилотников

В ведомстве также рассказали, какие именно беспилотники подлежат учету. Владельцы воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг обязаны регистрировать свои гаджеты. При этом на это правило не влияет, произведены ли они в России или же ввезены сюда из другой страны. Подробно ознакомиться с этим порядком можно на сайте Росавиации. Поставить на учет беспилотник можно по этой ссылке.