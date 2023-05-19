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В Омской области зафиксировали семь случаев незаконного запуска беспилотников

19 мая 2023, 08:00
Фото: Город55
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В профильном министерстве объяснили, какую опасность представляют для людей эти устройства.

В минтрансе Омской области рассказали о семи случаях незаконного запуска беспилотников с начала 2023 года. Их владельцы должны были обратиться в региональный центр Единой системы организации воздушного движения за получением разрешения.

«Наибольшую опасность представляют случаи несанкционированных полетов беспилотных воздушных судов в районах аэродромов и над населенными пунктами, которые могут повлечь за собой угрозу, как для безопасности полетов, так и для безопасности объектов инфраструктуры населенных пунктов и воздушного транспорта», — отметили в министерстве.

В ведомстве также рассказали, какие именно беспилотники подлежат учету. Владельцы воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг обязаны регистрировать свои гаджеты. При этом на это правило не влияет, произведены ли они в России или же ввезены сюда из другой страны. Подробно ознакомиться с этим порядком можно на сайте Росавиации. Поставить на учет беспилотник можно по этой ссылке.

Напомним, что на территории региона не так давно ввели запрет на использование беспилотных воздушных судов. Применять их можно только в исключительных случаях и при условии, что есть соответствующее разрешение. Но получают его, конечно, не все, как можно убедиться из информации областного минтранса.

Безопасность превыше всего. В Омской области ввели запрет на полеты беспилотников
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#Алина Ясинская#Город#Политика#Общество#Омск#Новости#Беспилотники#Минтранс#Правила безопасности
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