В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей

Это далеко не первая попытка продать предприятие в частные руки. Предыдущие четыре аукциона в 2015, 2016, 2020 и 2022 годах не увенчались успехом из-за отсутствия заявок. В 2023 году минимущества Омской области продает ОАО за 120 млн рублей. 24 млн следует внести в качестве задатка.