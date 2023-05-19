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В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей

19 мая 2023, 05:25
Фото: 1MI
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Это уже пятая попытка продать газовую компанию с 2015 года.

ОАО «Тевризнефтегаз», которое обслуживает пользователей газа в северных районах Омской области, выставили на продажу. Лот включает 100% акций, а именно 214 209 обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции — 1000 рублей.

Это далеко не первая попытка продать предприятие в частные руки. Предыдущие четыре аукциона в 2015, 2016, 2020 и 2022 годах не увенчались успехом из-за отсутствия заявок. В 2023 году минимущества Омской области продает ОАО за 120 млн рублей. 24 млн следует внести в качестве задатка.

Вместе с акциями новый владелец получит пять земельных участков площадью более 72 тысяч кв. м, три скважины, водонапорную башню, пожарное дело, здание операторской и конторы, блок цехов производственных нужд.

Заявки от желающих стать владельцем газовой компании принимают до 13 июня, итоги аукциона подведут 20 июня.

Напомним, что «Тевризнефтегаз» обслуживает Тевризское газоконденсатное месторождение. В последние годы из-за истощения месторождения зимой жители Тевризского, Знаменского и Тарского районов часто испытывают проблемы с газоснабжением. С февраля 2013 года гендиректором «Тевризнефтегаза» является Александр Панкратов.

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#Юлия Истомина#Тевризнефтегаз#Газ#Акции#Продажа#Продажа бизнеса#Газоснабжение#Торги#Бизнес#Общество#Новости#Омская область#Тевризский район#Министерство имущественных отношений
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