В Омске проведут ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Также карьерные консультанты окажут помощь в подготовке к собеседованию и составлении резюме. Кроме того, специалисты окажут психологическую поддержку и помогут адаптироваться на рынке труда. Особенно тем соискателям, которые долгое время не могут устроиться на работу.