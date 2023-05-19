В Омске проведут ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
«Принять участие в ярмарке вакансий могут омичи трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Омская служба занятости предлагает жителям региона с инвалидностью трудоустройство на квотируемые рабочие места с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации», — уточнили в ведомстве.
На ярмарке будут представители крупной федеральной сети гипермаркетов строительных материалов. Им в штат требуются продавцы-консультанты и кассиры-консультанты.
Также карьерные консультанты окажут помощь в подготовке к собеседованию и составлении резюме. Кроме того, специалисты окажут психологическую поддержку и помогут адаптироваться на рынке труда. Особенно тем соискателям, которые долгое время не могут устроиться на работу.