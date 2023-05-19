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Published Сегодня, 13:06

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В Омске проведут ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

19 мая 2023, 13:06
Фото: Город55
иллюстрация
Кадровый центр оборудован безбарьерной средой для маломобильных омичей.

Министерство труда и социального развития Омской области сообщает, что в следующую пятницу, 26 мая в два часа дня состоится ярмарка вакансий. Ее организуют в омском кадровом центре «Работа России», расположенном по улице Тарская, 11.

«Принять участие в ярмарке вакансий могут омичи трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Омская служба занятости предлагает жителям региона с инвалидностью трудоустройство на квотируемые рабочие места с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации», — уточнили в ведомстве.

На ярмарке будут представители крупной федеральной сети гипермаркетов строительных материалов. Им в штат требуются продавцы-консультанты и кассиры-консультанты.

Также карьерные консультанты окажут помощь в подготовке к собеседованию и составлении резюме. Кроме того, специалисты окажут психологическую поддержку и помогут адаптироваться на рынке труда. Особенно тем соискателям, которые долгое время не могут устроиться на работу.

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#Ксения Карагодина#Инвалиды#Работа#Работа в Омской области#Ярмарка#Вакансии#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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