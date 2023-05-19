В Омске на 40 светофорах устанавливают светодиодные консоли

В Омске на светофорах устанавливают дополнительные светодиодные консоли, сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе администрации Омска. Благодаря повторителям сигнала, режим светофора будет виден на значительном расстоянии, что позволит заранее снижать скорость.