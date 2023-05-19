В Омске на 40 светофорах устанавливают светодиодные консоли

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Омске на светофорах устанавливают дополнительные светодиодные консоли, сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе администрации Омска. Благодаря повторителям сигнала, режим светофора будет виден на значительном расстоянии, что позволит заранее снижать скорость.
Устанавливает консоли служба «Транссигнала». Дополнительная подсветка появилась на улице 60 лет Победы возле Кадетского корпуса, на улице Красный путь возле Телецентра и Аграрного университета. Всего на дорогах города планируют смонтировать 41 диодную консоль.
Они появятся на следующих магистралях:
ул. Красный Путь;
ул. Пушкина;
ул. Булатова;
ул. Ленина;
ул. Крупской;
дублер Лукашевича;
ул. Лукашевича;
ул. 60 лет Победы