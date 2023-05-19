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В минфине Омской области переназначили заместителей министра

19 мая 2023, 08:16
Фото: 1MI
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Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

В министерстве финансов Омской области переназначили заместителей министра. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко 18 мая.

В ведомстве, которым руководит Вадим Чеченко, должность первого заместителя остается за Юрием Неделяевым, а двух других заместителей — за Светланой Акимовой и Ольгой Шипитько.

Напомним, вчера заместителем министра имущественных отношений Омской области назначили Ларису Бабешину. Она будет курировать работу департамента учета собственности и земельных отношений министерства. Также Бабешина займется вопросами земельно-имущественного характера.

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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Министерство финансов#Политика#Назначения#Назначения и отставки#Омск#Омская область
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