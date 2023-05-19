В минфине Омской области переназначили заместителей министра

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В министерстве финансов Омской области переназначили заместителей министра. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко 18 мая.
В ведомстве, которым руководит Вадим Чеченко, должность первого заместителя остается за Юрием Неделяевым, а двух других заместителей — за Светланой Акимовой и Ольгой Шипитько.
Напомним, вчера заместителем министра имущественных отношений Омской области назначили Ларису Бабешину. Она будет курировать работу департамента учета собственности и земельных отношений министерства. Также Бабешина займется вопросами земельно-имущественного характера.