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«Важный индюк» и «Нужный размер. Омичам продавали несуществующие сорта овощей

19 мая 2023, 09:54
Фото: Город55
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Омские предприниматели получили предостережения за продажу запрещенных сортов семян

За апрель–май 2023 года специалисты обнаружили 18 торговых точек.

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает, что 18-ти предпринимателям объявлены предостережения за реализацию более 130 сортов семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений.

Выяснилось, что за апрель–май 2023 года специалисты обнаружили 18 точек, где продавцы торговали незарегистрированными сортами семян.

«В 18 случаях предлагаются к реализации сорта семян овощных культур, среди которых 136 сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию», — уточнили в Россельхознадзоре.

Среди них:

  • огурец «Вкусная гирлянда»;
  • томат «Шоколадный пончик», «Черри — банано», «Ослиные уши золотые», «Козье вымечко», «Гаванская сигара», «Турбореактивный», «Штамбовая королева», «Северная рапсодия», «33 поросенка», «Важный индюк», «Скатерть-самобранка, „Безразмерный“, „Ослиные уши розовые“, „Королевская мантия“, „Кот бегемот“, „Спецназ малиновый“, „Сибирские бананы“, „Нужный размер“, „Розовый шлем“, „Король гигантов“;
  • кабачок «Чудо лентяя», «Казанова супер», «Бананы на грядке», «Крокодил Гена», «Граффити», «Бабье счастье», «Паста карбонара», «Пеструха», арбуз «Измир», «Сладкий апельсин», «Конго», «Итальянская торпеда», «Большая американская радость», «Американский оранжевый».
И совсем не стыдно. Омичам продавали семена несуществующих сортов
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#Россельхознадзор#Семена#Сорт#Нарушения#Предприниматель#Общество#Город#Происшествия#Новости#Продажи#Продавцы#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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