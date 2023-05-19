«Важный индюк» и «Нужный размер. Омичам продавали несуществующие сорта овощей

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Управление Россельхознадзора по Омской области сообщает, что 18-ти предпринимателям объявлены предостережения за реализацию более 130 сортов семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений.
Выяснилось, что за апрель–май 2023 года специалисты обнаружили 18 точек, где продавцы торговали незарегистрированными сортами семян.
«В 18 случаях предлагаются к реализации сорта семян овощных культур, среди которых 136 сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию», — уточнили в Россельхознадзоре.
Среди них: