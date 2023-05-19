Ставки своп-операций с юанем в России резко возросли, возможен дефицит валюты

Такое повышение ставок своп-операций с юанем может указывать на усиление дефицита китайской валюты на российском рынке. После майских праздников импортеры традиционно усиливают свою активность, что увеличивает спрос на иностранную валюту в рамках внешнеэкономической деятельности. В таких случаях наличная валюта не всегда может быть использована для покрытия этого спроса.