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Ставки своп-операций с юанем в России резко возросли, возможен дефицит валюты

19 мая 2023, 13:15
Стоимость своп-операций с юанем в России резко возросла с начала мая и превысила уровень 6% годовых, согласно информации, опубликованной «Коммерсантом».

Участники рынка отмечают, что импортеры проявляют высокий спрос на китайскую валюту, но предложение со стороны экспортеров и Министерства финансов не может его удовлетворить, пишет Общественная служба новостей.

Прогнозируется, что дефицит юаней может усилиться во втором полугодии, когда Министерство финансов прекратит продажу юаней и начнет их покупку, а также при сокращении ликвидности этой валюты в банковской системе.

По данным Московской биржи, 18 мая индикативная ставка для своп-операций с юанем составила 6,18% годовых, что на шесть базисных пунктов выше, чем предыдущего дня.

Такое повышение ставок своп-операций с юанем может указывать на усиление дефицита китайской валюты на российском рынке. После майских праздников импортеры традиционно усиливают свою активность, что увеличивает спрос на иностранную валюту в рамках внешнеэкономической деятельности. В таких случаях наличная валюта не всегда может быть использована для покрытия этого спроса.

Ежедневный объем своп-операций с юанем на Московской бирже составляет 250-300 млрд рублей, что почти вдвое превышает объемы своп-операций с долларом и евро.

Аналитики отмечают, что структурные изменения в российской экономике и усложнение трансграничных расчетов создают предпосылки для возникновения локального дефицита различных иностранных валют.

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