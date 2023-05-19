Ставки своп-операций с юанем в России резко возросли, возможен дефицит валюты

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Участники рынка отмечают, что импортеры проявляют высокий спрос на китайскую валюту, но предложение со стороны экспортеров и Министерства финансов не может его удовлетворить, пишет Общественная служба новостей.
Прогнозируется, что дефицит юаней может усилиться во втором полугодии, когда Министерство финансов прекратит продажу юаней и начнет их покупку, а также при сокращении ликвидности этой валюты в банковской системе.
По данным Московской биржи, 18 мая индикативная ставка для своп-операций с юанем составила 6,18% годовых, что на шесть базисных пунктов выше, чем предыдущего дня.
Такое повышение ставок своп-операций с юанем может указывать на усиление дефицита китайской валюты на российском рынке. После майских праздников импортеры традиционно усиливают свою активность, что увеличивает спрос на иностранную валюту в рамках внешнеэкономической деятельности. В таких случаях наличная валюта не всегда может быть использована для покрытия этого спроса.
Ежедневный объем своп-операций с юанем на Московской бирже составляет 250-300 млрд рублей, что почти вдвое превышает объемы своп-операций с долларом и евро.
Аналитики отмечают, что структурные изменения в российской экономике и усложнение трансграничных расчетов создают предпосылки для возникновения локального дефицита различных иностранных валют.