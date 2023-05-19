Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Изображение материала

Сотрудников уже ищут. В ТРЦ «Мега Омск» появится магазин французско-турецкого бренда

19 мая 2023, 12:30
Фото: Город55
иллюстрация

В омской «Меге» откроют магазин французско-турецкого бренда

Объявление разместили на сервисе по поиску работы hh.ru.

В ТРЦ «Мега Омск» открыли вакансию управляющего в магазин LC Waikiki (LCW). Объявление разместили на сервисе по поиску работы hh.ru.

В объявлении указано, что будущий сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы на подобной должности (от 2-х лет). Однако размер заработной платы оставили в тайне. Кроме того, неизвестна и дата открытия магазина.

Отметим, что торговая сеть компании состоит из 1000 магазинов в 45 странах мира. Возможно бренд займет место ушедшего из России шведского бренда H& M. Однако это предположение не смогли подтвердить в справочной службе ТРЦ.

Напомним, что в омской «Меге» уже открылись магазины DUB (ранее Pull & Beer) и MAAG (ранее Zara).

В Омскую «Мегу» вернулся зарубежный бренд одежды Mango после 10 месяцев отсутствия
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Магазин#Открытие#Общество#Город#Покупки#МЕГА Омск#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
Сегодня, 05:10
В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей
Сегодня, 05:25
В минфине Омской области переназначили заместителей министра
Сегодня, 08:16
В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ
Сегодня, 11:07
Основной пакет акций радиозавода Попова перешел под контроль государства
Сегодня, 11:16
Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов
Сегодня, 08:49