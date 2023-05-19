Сотрудников уже ищут. В ТРЦ «Мега Омск» появится магазин французско-турецкого бренда

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В ТРЦ «Мега Омск» открыли вакансию управляющего в магазин LC Waikiki (LCW). Объявление разместили на сервисе по поиску работы hh.ru.
В объявлении указано, что будущий сотрудник должен иметь высшее образование и опыт работы на подобной должности (от 2-х лет). Однако размер заработной платы оставили в тайне. Кроме того, неизвестна и дата открытия магазина.
Отметим, что торговая сеть компании состоит из 1000 магазинов в 45 странах мира. Возможно бренд займет место ушедшего из России шведского бренда H& M. Однако это предположение не смогли подтвердить в справочной службе ТРЦ.
Напомним, что в омской «Меге» уже открылись магазины DUB (ранее Pull & Beer) и MAAG (ранее Zara).