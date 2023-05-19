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Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август

19 мая 2023, 05:10
Фото: 1MI
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Он пройдет в трех точках города в первую субботу августа.

Салют, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на 5 августа. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок. 

В условиях контракта поменялась только дата. Организацией фейерверка займется ООО «Пиротехнический двор», принадлежащее Владимиру Балинскому. Салют запустят с трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Фейерверк продлится 10 минут. Сумма контракта — 3 млн рублей.

Стоит заметить, что 5 августа в Омске будут отмечать День города, а салют в этот праздник и так традиционно проводится.

Напомним, что праздничный салют на День Победы отменили по решению антитеррористической комиссии и оперативного штаба 25 апреля. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил, что «время салютов еще придет».

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Салют#Виталий Хоценко#Конракт#Фейерверк#Общество#Город#День Победы
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