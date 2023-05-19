Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:17
Салют, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на 5 августа. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.
В условиях контракта поменялась только дата. Организацией фейерверка займется ООО «Пиротехнический двор», принадлежащее Владимиру Балинскому. Салют запустят с трех точек: с острова на Иртыше напротив бульвара Победы (1581 залп), напротив набережной Тухачевского (1572 залпа) и напротив Советского парка (547 залпов). Фейерверк продлится 10 минут. Сумма контракта — 3 млн рублей.
Стоит заметить, что 5 августа в Омске будут отмечать День города, а салют в этот праздник и так традиционно проводится.
Напомним, что праздничный салют на День Победы отменили по решению антитеррористической комиссии и оперативного штаба 25 апреля. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил, что «время салютов еще придет».