Садоводов просят укрыть грядки. В Омской области на выходных сохранятся заморозки

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие выходные в Омской области сохранятся заморозки от -2 до -7°.
В субботу, 20 мая, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с,
днем 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит около 3°, местами заморозки от -2 до -7°. Днем воздух прогреется до +20…+25°.
В воскресенье, 21 мая, существенных изменений в погоде не предвидится. Днем местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит около +3…+8°, местами заморозки от -2 до -7°, Днем до +20…+25°.
В связи с погодными условиями в региональном МЧС дали омичам рекомендации.
«Главное управление МЧС России по Омской области, в связи с резким ухудшением погоды, рекомендует садоводам обеспечить укрытие сельскохозяйственных культур полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям — строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров», — сообщили в ведомстве.