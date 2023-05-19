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Садоводов просят укрыть грядки. В Омской области на выходных сохранятся заморозки

19 мая 2023, 09:26
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омской области до 22 мая сохранятся заморозки до -7°

Существенных осадков не ожидается.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие выходные в Омской области сохранятся заморозки от -2 до -7°.

В субботу, 20 мая, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с,
днем 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит около 3°, местами заморозки от -2 до -7°. Днем воздух прогреется до +20…+25°.

В воскресенье, 21 мая, существенных изменений в погоде не предвидится. Днем местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит около +3…+8°, местами заморозки от -2 до -7°, Днем до +20…+25°.

В связи с погодными условиями в региональном МЧС дали омичам рекомендации.

«Главное управление МЧС России по Омской области, в связи с резким ухудшением погоды, рекомендует садоводам обеспечить укрытие сельскохозяйственных культур полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе дорог и улиц, а водителям — строго соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров», — сообщили в ведомстве.
Слабый ветер и жаркие будни. Какая погода ждет омичей в мае
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#Евгений Игишев#Погода#Погода омск#Заморозки#УГМС#Обь-Иртышское УГМС#МЧС#Садовод
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