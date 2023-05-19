Садоводов просят укрыть грядки. В Омской области на выходных сохранятся заморозки

В субботу, 20 мая, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с,

днем 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит около 3°, местами заморозки от -2 до -7°. Днем воздух прогреется до +20…+25°.