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Аналитики: Россяне приобретают горячий кофе в магазинах у дома чаще, чем в кофейнях

19 мая 2023, 16:15
Фото: piqsels.com
Аналитики холдинга «Ромир» опубликовали данные исследования рынка за 2022 год в сегменте «Горячий кофе». Таким образом, стали известны лидеры продаж готового кофе в заведениях общепита — кафе, ресторанах, кофейнях, фуд-траках. В ходе исследования также учитывались продажи кофе навынос.

В список из пятнадцати лидеров сегмента, совокупная доля которых составляет более 50 процентов рынка горячего кофе, вошли продуктовые ретейлеры, включая сети пиццерий «Додо Пицца» и кофеен Cofix. Также в этом перечне оказались сети АЗС «Газпромнефть», «Роснефть» и «Лукойл», пишет eg.ru.

Исследование также показало, что в топ-3 предприятий, помимо традиционных лидеров сегмента быстрого питания, вошла торговая сеть «Пятерочка». Она заняла почетное третье место.

Для ретейлера крайне важно качество производимой продукции. В связи с этим торговая сеть с особой тщательностью подходит к выбору партнеров. Объемы ежедневных продаж горячего кофе исчисляются десятками тысяч кружек, а посетители точек продаж становятся постоянными клиентами. Об этом сообщил федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» «Пятёрочки» Павел Владыченко.

Представитель торговой сети отметил, что покупатели отдают предпочтение капучино. Средняя оценка готового горячего напитка в текущем году в приложении составляет 4,93 балла из пяти.

С 2021 года «Пятерочка» является партнером завода Poetti, который специализируется на обжарке кофе и предоставляет бленд из сортов 100%-й арабики.

О популярности формата coffee-goes-to-retail среди потребителей рассказал Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» ООО «МилФудс». Представитель компании уточнил, что клиентов привлекает сбалансированное сочетание цены и качества, а также удобство использования данного канала и его доступность. В этом сегменте регулярно проводятся различные промоакции. Также дополнительных клиентов привлекают комбинированными предложениями, когда посетителям торговой точки вместе с горячим напитком предлагается выпечка.

Пичугин напомнил, что о повышенном внимании к формату coffee-goes-to-retail свидетельствует рост среднего чека и количества заказов. Данный канал является уникальным драйвером в сегменте горячего кофе, стимулируя продажи в самих точках розничной торговли. В связи с этим coffee-goes-to-retail представляет особый интерес и для производителей.

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