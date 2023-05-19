Аналитики: Россяне приобретают горячий кофе в магазинах у дома чаще, чем в кофейнях

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В список из пятнадцати лидеров сегмента, совокупная доля которых составляет более 50 процентов рынка горячего кофе, вошли продуктовые ретейлеры, включая сети пиццерий «Додо Пицца» и кофеен Cofix. Также в этом перечне оказались сети АЗС «Газпромнефть», «Роснефть» и «Лукойл», пишет eg.ru.
Исследование также показало, что в топ-3 предприятий, помимо традиционных лидеров сегмента быстрого питания, вошла торговая сеть «Пятерочка». Она заняла почетное третье место.
Для ретейлера крайне важно качество производимой продукции. В связи с этим торговая сеть с особой тщательностью подходит к выбору партнеров. Объемы ежедневных продаж горячего кофе исчисляются десятками тысяч кружек, а посетители точек продаж становятся постоянными клиентами. Об этом сообщил федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» «Пятёрочки» Павел Владыченко.
Представитель торговой сети отметил, что покупатели отдают предпочтение капучино. Средняя оценка готового горячего напитка в текущем году в приложении составляет 4,93 балла из пяти.
С 2021 года «Пятерочка» является партнером завода Poetti, который специализируется на обжарке кофе и предоставляет бленд из сортов 100%-й арабики.
О популярности формата coffee-goes-to-retail среди потребителей рассказал Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» ООО «МилФудс». Представитель компании уточнил, что клиентов привлекает сбалансированное сочетание цены и качества, а также удобство использования данного канала и его доступность. В этом сегменте регулярно проводятся различные промоакции. Также дополнительных клиентов привлекают комбинированными предложениями, когда посетителям торговой точки вместе с горячим напитком предлагается выпечка.
Пичугин напомнил, что о повышенном внимании к формату coffee-goes-to-retail свидетельствует рост среднего чека и количества заказов. Данный канал является уникальным драйвером в сегменте горячего кофе, стимулируя продажи в самих точках розничной торговли. В связи с этим coffee-goes-to-retail представляет особый интерес и для производителей.