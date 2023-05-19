Аналитики: Россяне приобретают горячий кофе в магазинах у дома чаще, чем в кофейнях

О популярности формата coffee-goes-to-retail среди потребителей рассказал Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» ООО «МилФудс». Представитель компании уточнил, что клиентов привлекает сбалансированное сочетание цены и качества, а также удобство использования данного канала и его доступность. В этом сегменте регулярно проводятся различные промоакции. Также дополнительных клиентов привлекают комбинированными предложениями, когда посетителям торговой точки вместе с горячим напитком предлагается выпечка.